İşte arsa ve iş yeri için başvuru sayısı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında arsa ve iş yeri iiçin başvurular sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Muray Kurum arsa ve iş yerlerle ilgili başvurulara ilişkin son rakamları açıkladı.

1.1 MİLYON ARSA 73 BİN İŞ YERİ BAŞVURUSU

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Kurum'un Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun."