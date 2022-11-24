Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022?

Merkez Bankası faiz toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Bu ay yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı ile faiz kararı netleşmiş olacak. Peki, Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak 2022? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? İşte merak edilenler!
KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.
Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.
SON TOPLANTIDA FAİZ İNDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, "Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır.