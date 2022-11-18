Bu yılın sonunda 50 milyon turist ziyareti ve 44 milyar dolar gelir hedefleniyor | Ekonomi haberleri

ÇALIŞANLARA AYDA 1.000 TL FATURA DESTEĞİ

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile borcu olanlara pek çok kolaylık sağlanırken, işyerlerinin çalışanlarına vereceği enerji desteği teşvik ediliyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak. Bu sayede çalışanına elektrik ve ısınma desteği veren işverenler vergi ve sosyal güvenlik primi açısından teşvik edilmiş olacak. Düzenleme uyarınca, işverence elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapılacak bin lira tutarındaki ödemeden hiç kesinti yapılmayacak. Bin lira destek daha yüksek tutara mal olmayacak. İşverenler çalışanlara aylık bin, toplam 8 bin liraya varan ısınma ve elektrik desteği sağlayabilecek.







11 İLDE DAHA KURA ZAMANI

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da dün Kilis ve Muş'ta başladı. İkinci etapta kura çekimi 11 ilde gerçekleşecek. 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kura çekimlerinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. (Barış ŞİMŞEK)





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