Bu yılın sonunda 50 milyon turist ziyareti ve 44 milyar dolar gelir hedefleniyor | Ekonomi haberleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin "2019'da turizm rekorunu kırarak, BM Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 6'ncı olduk. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam ziyaretçi sayısı yüzde 87 artışla 40.25 milyon kişi oldu. Turizm gelirimizde de önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. 2002'de 12.4 milyar dolar olan turizm gelirimizi, 2019'da 37.3 milyar dolara yükselttik. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise turizm gelirimiz 2021'in aynı dönemine göre yüzde 68 artış göstererek 35 milyar doları aştı" dedi. Ziyaretçilerin kişi başı harcamasının da 81.25 dolardan 90 dolara yükseldiğini aktaran Ersoy, alınan önlemler ve uygulanan doğru politikalar sayesinde Covid-19 sürecinden sonra yakalanan 'V' çıkışını devam ettirerek bu yılın sonunda 50 milyondan fazla turist ağırlayıp, 44 milyar dolarlık rekor gelir düzeyine ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekti.
KIZ KULESİ 2023 İLK ÇEYREKTE AÇILACAK
İstanbul'daki kültür turizmini iyileştirme faaliyetlerine değinen Ersoy, "İstanbul'un önemli simgelerinden Kız Kulesi'ni, uluslararası restorasyon ilkeleri ve bilim kurulu eşliğinde restore ediyoruz. Planladığımız şekilde 2023 yılı ilk çeyreği itibarıyla tamamlandığında İstanbul'un güzellikleri Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebilecek" dedi.
KONUTLARI TAMAMEN KARADENİZ GAZI ISITACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde, Mart ayında sisteme verileceğini belirterek, 4 yıl içinde 40 milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini ifade etti.
YÜZDE 75 DESTEK VAR
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dönmez, doğalgazda yüzde 75 sübvansiyon yapıldığını aktararak, şöyle konuştu: "Ekim ayı itibarıyla Avrupa'daki başkentlerde kullanılan doğalgazın hane halkı bazında fiyatlarını sizlerle de paylaşmak istiyorum: Hollanda'da bir metreküp gaza bugün 81 lira 25 kuruş, İtalya'da 58 lira 24 kuruş, Almanya'da 41 lira 42 kuruş ödeniyor. Komşumuz Bulgaristan 31 lira ödüyor. AB üyesi olmayan ülkeleri de dikkate aldığımızda 5 lira 72 kuruş ile her şey dahil Avrupa'nın en ucuz doğalgaz kullanan ülkesi durumundayız."
4 KAT ARTACAK
Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde sisteme verileceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: "İlk fazda üretim 10 milyon metreküp olacak. 4 yıl içerisinde maksimum faz dönemine çıkartacağız, 40 milyon metreküpe. 10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı 3.5-4 milyar metreküp eder. Bu da konutlarda mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazı karşılayacak. Ama 4 yıl sonra biz üretimi 4 kat artıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Yani ihtiyacımızın üçte birini toplamda karşılayacağız. Ama komşu sahalarda arama faaliyetlerimiz devam ediyor." (Barış ŞİMŞEK)
ÇALIŞANLARA AYDA 1.000 TL FATURA DESTEĞİ
Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile borcu olanlara pek çok kolaylık sağlanırken, işyerlerinin çalışanlarına vereceği enerji desteği teşvik ediliyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak. Bu sayede çalışanına elektrik ve ısınma desteği veren işverenler vergi ve sosyal güvenlik primi açısından teşvik edilmiş olacak. Düzenleme uyarınca, işverence elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapılacak bin lira tutarındaki ödemeden hiç kesinti yapılmayacak. Bin lira destek daha yüksek tutara mal olmayacak. İşverenler çalışanlara aylık bin, toplam 8 bin liraya varan ısınma ve elektrik desteği sağlayabilecek.
11 İLDE DAHA KURA ZAMANI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da dün Kilis ve Muş'ta başladı. İkinci etapta kura çekimi 11 ilde gerçekleşecek. 17-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kura çekimlerinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. (Barış ŞİMŞEK)