18 Kasım 2022 HEKTAŞ DÜŞTÜ MÜ, neden düştü? HEKTAŞ hisse NET satışı | HEKTS grafiği ve yorumları...

18 Kasım 2022 HEKTAŞ DÜŞTÜ MÜ, neden düştü? sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Popüler hisselerde düşüş yaşanıyor. İşte detaylar...
HEKTAŞ HİSSE SON DURUM
HEKTS hisse satışı hakkında detaylı bilgi geldi. Oyak Gıda ve Tarım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, 16 Kasım 2022 tarihinde Hektaş Ticaret T.A.Ş. payları ile ilgili olarak 50,40 - 51,25 TL fiyat aralığından 33.166.378 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.
HEKTAŞ HİSSE DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?
Satışı yapılan 33.166.378 TL nominal tutarlı paylar, 2.530.000.000 TL nominal tutarlı sermayenin %1,31'ine denk geliyor. Bu satışla birlikte şirketin %1,39 olan payı %0,08'e düşmüş oldu.
Diğer yandan şirketin bağlı olduğu Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun, Hektaş Ticaret T.A.Ş.'de doğrudan payı, %58,82 olarak kalırken dolaylı payı, %60,21'den %58,90'a düşmüş oldu.
18 KASIM BORSA İSTANBUL SON DAKİKA!
Küresel piyasalar artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler hem resesyon ihtimalini öne çıkarmaya devam ederken, hem de enflasyonun güçlü kaldığına işaret ediyor.
ABD'de dün açıklanan verilere göre konut başlangıçları aylık yüzde 4,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, inşaat izinleri de yüzde 2,4 azaldı.
Öte yandan, işgücü piyasası sıkı kalmaya devam ederken, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 222 bine geriledi.
Verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun süre sürdürebileceğine ilişkin endişeler artarken, Fed yetkilileri de dünkü açıklamalarında piyasalarda risk algısının güçlenmesinde etkili oldu.