EYT’liye hesaplı emeklilik! Bağ-Kur’luya 10 soruda prim rehberi

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik düzenleme için sona yaklaşıldı. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin Aralık ayı içerisinde Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. Detaylar merak edilirken, primi eksik olanlar da bunları tamamlama telaşına düştü. İşte Bağ-Kur'lulara prim tamamlama rehberi:
KİMLER İHYA İŞLEMİNDEN YARARLANACAK?
Bağ-Kur'lulardan geçmişte prim borçlarını ödeyemeyenlere 2008, 2015, 2018 ve 2021 yıllarında çıkarılan düzenlemelerde önemli bir imkan sağlandı. Ödenmeyen prim borçları silinirken, bunlara ilişkin hizmet süreleri donduruldu. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olanlardan primini donduranlar eğer ihtiyacı varsa bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.
DONDURULAN SÜRELER NASIL İHYA EDİLECEK?
Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup hesaplanacak tutarın tamamını 3 ay içinde ödemek gerekiyor.