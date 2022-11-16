TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı! Ekim 2022'de ne kadar konut satıldı?

Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve %16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve %6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışı, Ekim 2022
KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %6,7 ARTTI
Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.
Konut satış sayısı, Ekim 2022
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 13 BİN 268 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 artışla 241 bin 869 oldu.
Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.
DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 392 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla 917 bin 984 oldu.