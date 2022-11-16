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    • Ekonomi
    • 16.11.2022 12:04
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    • 16.11.2022 12:04
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    TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı! Ekim 2022'de ne kadar konut satıldı?

    Son dakika haberi | TÜİK, Ekim 2022 döneminde Türkiye genelinde konut satış istatistiklerine ait verileri yayınladı. TÜİK tarafindan açıklanan verilere göre ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 25,3 oranında azaldı.

    TÜİK kritik veriyi açıkladı! Ekim ayında...

    Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve %16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve %6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

    Konut satışı, Ekim 2022


    KONUT SATIŞLARI OCAK-EKİM DÖNEMİNDE %6,7 ARTTI
    Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.

    Konut satış sayısı, Ekim 2022


    İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 13 BİN 268 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,2 artışla 241 bin 869 oldu.

    Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı; Ocak-Ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

    DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 392 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
    Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,3 azalarak 89 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 artışla 917 bin 984 oldu.

        Satış şekline göre konut satışı, Ekim 2022


        İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 32 BİN 692 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %22,0 azalarak 32 bin 692 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.


        İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 69 BİN 968 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
        Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.

        Satış durumuna göre konut satışı, Ekim 2022


        YABANCILARA EKİM AYINDA 5 BİN 377 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
        Yabancılara yapılan konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,8 azalarak 5 bin 377 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi.

        Yabancılara yapılan konut satışı, Ekim 2022

        Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,9 artarak 55 bin 21 oldu.

        ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARINA YAPILDI
        Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.
            HangiKredi
            Haberler Ekonomi TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı! Ekim 2022'de ne kadar konut satıldı?
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