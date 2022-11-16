Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.11.2022 09:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.11.2022 09:56
    ABONE OL

    2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ! İL İL KURA TARİHLERİ! TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

    TOKİ kura çekimleri devam ederken İstanbul, Ankara, İzmir kura çekim tarihi merak konusu oldu. Son olarak Şanlıurfa, Bitlis, Kars, Ağrı kuraları çekildi. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde kuralarda sona az kaldı. Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura tavmini yayımladı. Peki TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman? İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!

    TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?

    İl İl kura tarihleri belli oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek konutlar için kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kura çekimlerinde sona yaklaşılıyor. 16 Kasım itibatiyle Şanlıurfa ve Bitlis kuraları çekildi. Gözler bu kez büyükşehirlere çevrildi. İnternet arama motorlarında 'TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!

    TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

    Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

    17 KASIM PERŞEMBE: KİLİS 550 KONUT - MUŞ 1150 KONUT
    18 KASIM CUMA: BİNGÖL 100 KONUT – GAZİANTEP 10 BİN 24
    19 KASIM CUMARTESİ: ERZURUM 2 BİN 420 KONUT
    21 KASIM PAZARTESİ: ERZİNCAN 1147 KONUT

    22 KASIM SALI: TUNCELİ 250 KONUT
    23 KASIM ÇARŞAMBA: ELAZIĞ 1831 KONUT – GAZİANTEP DEVAM EDECEK
    24 KASIM PERŞEMBE: ADIYAMAN 2 BİN 650
    26 KASIM CUMARTESİ: MALATYA 2 BİN 791
    28 KASIM PAZARTESİ: DİYARBAKIR 5 BİN 550 KONUT

    Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir kuralarının ne zaman çekileceği henüz duyurulmadı. Güncel takvim yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

        KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

        TOKİ KURA TAKVİMİ 2022

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

        7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

        8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

        9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

        17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut

        18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

        19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

        20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

        7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

        8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

        9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

        10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut

        18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

        19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

        20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

            TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

            TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdiye kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

            İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ise bekleniyor.

            TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

            TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

            TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan G20’ye damga vurdu: Umutları artırıyor!
            Haberler Ekonomi 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ! İL İL KURA TARİHLERİ! TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?
                SON DAKİKA