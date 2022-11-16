İl İl kura tarihleri belli oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kendi illerinde inşa edilecek konutlar için kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller için kura çekimlerinde sona yaklaşılıyor. 16 Kasım itibatiyle Şanlıurfa ve Bitlis kuraları çekildi. Gözler bu kez büyükşehirlere çevrildi. İnternet arama motorlarında 'TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman?' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 2022 TOKİ SOSYAL KONUT KURA TAKVİMİ!
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.
Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;
17 KASIM PERŞEMBE: KİLİS 550 KONUT - MUŞ 1150 KONUT
18 KASIM CUMA: BİNGÖL 100 KONUT – GAZİANTEP 10 BİN 24
19 KASIM CUMARTESİ: ERZURUM 2 BİN 420 KONUT
21 KASIM PAZARTESİ: ERZİNCAN 1147 KONUT
22 KASIM SALI: TUNCELİ 250 KONUT
23 KASIM ÇARŞAMBA: ELAZIĞ 1831 KONUT – GAZİANTEP DEVAM EDECEK
24 KASIM PERŞEMBE: ADIYAMAN 2 BİN 650
26 KASIM CUMARTESİ: MALATYA 2 BİN 791
28 KASIM PAZARTESİ: DİYARBAKIR 5 BİN 550 KONUT
Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir kuralarının ne zaman çekileceği henüz duyurulmadı. Güncel takvim yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.