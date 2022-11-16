Toki Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi NİHAİ YEDEK LİSTE: Eyyübiye, Harran...

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde kura çekimi 14 Kasım günü gerçekleştirildi. Eyyübiye ve Harran ilçeleri için ise kuralar 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

İsim listeleri yayımlandı. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

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