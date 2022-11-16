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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 14:55
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    • 18.11.2022 14:59
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    Toki Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi NİHAİ YEDEK LİSTE: Eyyübiye, Harran...

    TOKİ Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları ve isim listesi araştırılıyor. Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimleri 15 Kasım itibariyle tamamlandı. 16 Kasım 2022 tarihinde ise son olarak Eyyübiye, Harran ilçeleri için kuralar çekildi. İşte TOKİ Urfa kura sonuçları İSİM LİSTESİ...

    Toki Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç, Eyyübiye, Harran ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuralar çekildi. İşte TOKİ ŞANLIURFA Eyyübiye, Harran KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde kura çekimi 14 Kasım günü gerçekleştirildi. Eyyübiye ve Harran ilçeleri için ise kuralar 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

    İsim listeleri yayımlandı. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

    Vatandaşlar TOKİ Şanlıurfa kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Şanlıurfa kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

        TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

        13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

        ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

        ŞANLIURFA BOZOVA: 500

        ŞANLIURFA SURUÇ: 250

        ŞANLIURFA HİLVAN: 100

        ŞANLIURFA HALFETİ: 120

        ŞANLIURFA SİVEREK: 500

        ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

        ŞANLIURFA BİRECİK: 500

        ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

        ŞANLIURFA HARRAN: 250

        TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

        11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

        18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut – Gaziantep 10 bin 24

        19-20 Kasım Cumartesi-Pazar: Erzurum 2 bin 420 konut

        21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

        22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

        23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

        24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

        26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

        28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

        NOT: Erzurum Tekman ve Şenkaya Avşar'da başvuru sayısı az olduğu için 110 konutta kura çekimi yapılmayacak.
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