Toki Şanlıurfa kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi NİHAİ YEDEK LİSTE: Eyyübiye, Harran...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç, Eyyübiye, Harran ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kuralar çekildi. İşte TOKİ ŞANLIURFA Eyyübiye, Harran KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde kura çekimi 14 Kasım günü gerçekleştirildi. Eyyübiye ve Harran ilçeleri için ise kuralar 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşti.
İsim listeleri yayımlandı. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
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TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?
Vatandaşlar TOKİ Şanlıurfa kura çekimini canlı olarak izleyebilecekler. Şanlıurfa kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE