Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı! Ödemeler nereden alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için ailelere 650 TL'ye varan ödeme yapılacak. Başvurular geçtiğimiz Ekim ayında başlarken, vatandaşlar ödeme takvimi için araştırmalara koyuldu. Bu noktada Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nereden alınır? soruları gündeme geldi. Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler haberimizde!
KASIM AYI ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk desteği ödemeleri hakkında açıklama yaptı.
Bakan Yanık, ''Çocuk Bileşeni' kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında hem 'Aile Bileşeni' hem de 'Çocuk Bileşeni' ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk" ifadelerini kullandı.
ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.
1-2 çocuklu hanelere 350,
Üç çocuklu hanelere 450,
Dört çocuklu hanelere 550,
5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.