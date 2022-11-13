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    • Ekonomi
    • 13.11.2022 09:22
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    • 13.11.2022 09:22
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    Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı! Ödemeler nereden alınır?

    Çocuk Destek Bileşeni kapsamında çocuk sayısına göre ailelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, ''1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız.'' dedi. Başvuru yapanlar ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nereden alınır? İşte 2022 Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı!

    KASIM AYI ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar için ailelere 650 TL'ye varan ödeme yapılacak. Başvurular geçtiğimiz Ekim ayında başlarken, vatandaşlar ödeme takvimi için araştırmalara koyuldu. Bu noktada Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Ödemeler nereden alınır? soruları gündeme geldi. Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler haberimizde!

    KASIM AYI ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk desteği ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

    Bakan Yanık, ''Çocuk Bileşeni' kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı hanelere çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL arasında destek sağlıyoruz. Bu kapsamda destekten yararlanmaya hak kazanan 1,8 milyon hanemize toplam 776 milyon TL ilave destek sağladık. Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında hem 'Aile Bileşeni' hem de 'Çocuk Bileşeni' ile birlikte toplam 3,2 milyar TL'yi hak sahibi olan 2,5 milyon hanemize hesaplarına yatırmış olduk" ifadelerini kullandı.

    ÇOCUK YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.

    1-2 çocuklu hanelere 350,

    Üç çocuklu hanelere 450,

    Dört çocuklu hanelere 550,

    5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.

        Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

        "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

        ÇOCUK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

        Çocuk desteği başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Başvuru ekranına e-Devlet sitesinden 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' erişim sağlayabilirsiniz.

        ÇOCUK YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Ayrıca yerleşim yeri adresinizin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da başvuru yapabilirsiniz.

        Çocuk desteği parası alabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 TL'nin altında olması gerekiyor.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı Çocuk Destek Bileşeni parası yattı mı, ne zaman yatacak? Çocuk Destek ödemesi sorgulama ekranı! Ödemeler nereden alınır?
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