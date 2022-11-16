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    • Ekonomi
    • 17.11.2022 10:39
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    • 17.11.2022 10:39
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    Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı! Borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz ne zaman?

    Halka arz başvurusu onaylanan Özsu Balık, halka arz yoluyla 40 milyon TL olan mevcut sermayesini 20 milyon TL artırarak 60 milyon TL’ye çıkaracak. SPK’den onay alan Özsu Balık halka arz tarihi merak ediliyor. Peki Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı! Özsu Balık halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lod verecek?

    Özsu Balık halka arz ne zaman?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Özsu Balık halk arz başvurusunun onaylandığını duyurdu. Özsu Balık halka arz ne zaman? Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı ne? Özsu Balık halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

    HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Özsu Balık halka arz talep toplama sürecinin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak halka arz tarihi henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

    Bilindiği üzere geçen hafta da Alfa Solar Enerji, halka arz aşamasında talep toplama sürecini tamamladı. Böylece Kasım ayında yaklaşık 3 aylık aranın ardından Borsa İstanbul'a 3 yeni şirket daha eklenmiş olacak.

    ÖZSU BALIK HALKA ARZ FİYATI NE?

    Şirketin payları 7,69 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. SPK haftalık bülteninde Özsu Balık halka arz için 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL oldu.
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        Haberler Ekonomi Özsu Balık hisse kodu ve fiyatı! Borsada ne zaman işlem görecek? Özsu Balık halka arz ne zaman?
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