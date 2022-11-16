Polis promosyonu yattı mı? Emniyet promosyon ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!

Polis promosyon ödemeleri için Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama bekleniyor. Binlerce polis memuru EGM'den gelecek açıklamayı dört gözle bekliyor. Polis banka promosyonu hakkında internet arama motorlarında sıklıkla 'Emniyet promosyon ne zaman yatacak? Polis promosyonu yattı mı?' soruları araştırılıyor. İşte Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!
EMNİYET PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.
Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır." denildi.
Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.