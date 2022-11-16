Polis promosyonu yattı mı? Emniyet promosyon ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! EGM ödeme TAKVİMİ 2022!

EMNİYET PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.