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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 09:55
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    • 15.11.2022 09:59
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    HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ! TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!

    TOKİ Hakkari kuraları bugün çekiliyor. TOKİ kura çekiliş takvimine göre 15 Kasım 2022 tarihinde Hakkari ve Şanlıurfa konut kuraları çekilecek. Hakkaride 804 konut az sonra sahiplerini bulacak. Heyecanla canlı kura çekimini takip eden vatandaşlar kura sonuçları isim listesini araştırıyor. İşte HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ ve Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!

    HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ!

    TOKİ Hakkari'de sosyal konut projesi kapsamında 804 konut inşa edecek. Hakkari TOKİ kura çekimi 15 Kasım 2022 Salı günü yapılacak.Hakkari TOKİ kurasını izlemek isteyenler Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izleme imkanına sahip olacak. Peki HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!

    HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

    TOKİ Hakkari kura çekimi sonuçları isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak. Kuraya katılan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.

    TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    "Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

        7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

        8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

        9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

        10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
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        Haberler Ekonomi HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ! TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!
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