HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ! TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Hakkari'de sosyal konut projesi kapsamında 804 konut inşa edecek. Hakkari TOKİ kura çekimi 15 Kasım 2022 Salı günü yapılacak.Hakkari TOKİ kurasını izlemek isteyenler Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izleme imkanına sahip olacak. Peki HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!