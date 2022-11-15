HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ! TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ Hakkari'de sosyal konut projesi kapsamında 804 konut inşa edecek. Hakkari TOKİ kura çekimi 15 Kasım 2022 Salı günü yapılacak.Hakkari TOKİ kurasını izlemek isteyenler Youtube kanalından saat 10.00'dan sonra canlı izleme imkanına sahip olacak. Peki HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI 2022 LİSTESİ açıklandı mı? İşte TOKİ Durankaya, Yüksekova, Çukurova 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı!
HAKKARİ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ Hakkari kura çekimi sonuçları isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanacak. Kuraya katılan vatandaşlar T.C. kimlik numarası ile aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.
TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
"Başvuru dönemi içinde" başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.