16 Kasım Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Evde bakım maaşı yattı mı?

E-DEVLET EİLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.