16 Kasım Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşları için bugün kritik gün! Her ay 2 bin 706 TL alan vatandaşlar Kasım ayı evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki 16 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan İLLER LİSTESİ!
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ay 15'inden itibaren yatmaya başlıyor. Ödemelerin tamamı ay sonuna kadar tamamlanmış oluyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 15 KASIM 2022
1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük
8- Osmaniye9- İstanbul
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli
13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya
23- Çorum
24- Bursa