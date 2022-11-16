Polis maaş promosyonları gündemde merak edilerek araştırılıyor. Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmişti. Tek seferlik ödenecek promosyon için tarih bilgisi ve ücret bilgisi araştırılmaya başlandı. Peki, Vakıfbank polis maaş promosyonu YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis maaş promosyonu ne kadar oldu 2022? İşte ödeme takvimi!
VAKIFBANK POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Vakıfbank ile EGM arasında yapılan promosyon anlaşmasının 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Tek seferde ödenecek 27 bin lira promosyon ücreti henüz hesaplara yatırılmadı. Bu ay içerisinde maaş promosyonlarının hesaplara yatırılması bekleniyor.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?
Polis maaş promosyonu Vakıfbank ve EGM ile yapılan anlaşma sonrasında 36 ay için 27 bin lira olarak belirlendi. Promosyon ücretinin tek seferde ve hiçbir kesinti olmadan hesaplara yatırılacağı duyurulmuştu.