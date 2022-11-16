Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada promosyon konusuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:



"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.



Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."