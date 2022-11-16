Bakan Vedat Bilgin kadro açıklaması son dakika: Kimler kapsama girecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

Önümüzdeki hafta veya bu ay içinde getireceğiz. 32 çeşit sözleşmeli tipi var. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlet çok özel adamlara ihtiyaç duyabilir. Orada özel sözleşmeyi anlayabiliriz. Ama 32 çeşit de olmaz. İş güvencesinin zayıflığı algısı var, bu zayıflığını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" diye konuştu.