Bakan Vedat Bilgin kadro açıklaması son dakika: Kimler kapsama girecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

Sözleşmeliye kadro meselesi hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bakan Bilgin son açıklamasında bu ay içinde sözleşmelilere kadro meselesinin uygulamaya geçeceğini söyledi. Kadro bekleyenler merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Kimler kapsama girecek? İşte merak edilenler!
2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz."