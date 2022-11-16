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    • Ekonomi
    • 16.11.2022 12:08
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    • 16.11.2022 12:08
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    Bakan Vedat Bilgin kadro açıklaması son dakika: Kimler kapsama girecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    Kamuoyu tarafından yakından takip edilen sözleşmeliye kadro açıklamalarına bir yenidi daha eklendi. Bir süredir gündemde olan sözleşmeliye kadro için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Kimler kapsama girecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?

    Sözleşmeliye kadro meselesi hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Bakan Bilgin son açıklamasında bu ay içinde sözleşmelilere kadro meselesinin uygulamaya geçeceğini söyledi. Kadro bekleyenler merakla gelişmeleri takip etmeye başladı. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? Kimler kapsama girecek? İşte merak edilenler!

    2022 SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bakan Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz."

        KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

        Kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınmasıyla ilgili çalışmaları da tamamladıklarını kaydeden Bilgin, "Sözleşmeliler oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Onların çalışmasını tamamladık.

        Önümüzdeki hafta veya bu ay içinde getireceğiz. 32 çeşit sözleşmeli tipi var. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlet çok özel adamlara ihtiyaç duyabilir. Orada özel sözleşmeyi anlayabiliriz. Ama 32 çeşit de olmaz. İş güvencesinin zayıflığı algısı var, bu zayıflığını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Bakan Vedat Bilgin kadro açıklaması son dakika: Kimler kapsama girecek? Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu?
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