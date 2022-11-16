Benzine zam mı geldi, indirim mi? Bugün, yarın 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? Brent petrol son dakika: Güncel akaryakıt fiyat listesi!

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 15 Kasım 2022 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

ANKARA

Motorin fiyatı: 24,89 TL

Benzin fiyatı: 22,83 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL