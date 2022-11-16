Benzine zam mı geldi, indirim mi? Bugün, yarın 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? Brent petrol son dakika: Güncel akaryakıt fiyat listesi!

Sürücüler tarafından güncel akaryakıt fiyatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Son olarak motorine 1,56 liralık indirim gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada benzine zam geleceği ileri sürüldü. Peki, Benzine zam gelecek mi? 15-16 Kasım 1 LT benzin, motorin, LPG kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?
Bazı iddialara göre benzine 1 lira 31 kuruş zam yapılacağı ileri sürülüyor. Ancak konuyla alakalı resmi açıklama gelmedi.
SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM!
Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.
15 Kasım 2022 tarihinden (bugün) itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim gerçekleşti.