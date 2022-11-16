Evlenen gençlere DESTEK ÖDEMESİ zamlandı! Geline ayrı damada ayrı yatıyor! 73 bin lira ödemeyi duyan nikah dairesine koşacak!

Devlet tarafından gençlere ödenen çeyiz desteği hakkında detaylar merak ediliyor. Gelen son dakika müjdesiyle ödemelerin zamlandığı belirtildi. Bu sayede evlenme akrarı alan gençlere 73 bin TL destek ödemesi yapılacak. Çeyiz hesabında devlet desteği Ocak'ta artıyor. Yüzde 122,93 çıkan yeniden değerleme oranı yansıtılırsa gençlerin alacağı tutar 16 bin 394 liradan 36 bin 548 liraya çıkacak. Çiftler iki ayrı hesapla tutarı katlayabilecek. Peki, 73 bin lira çeyiz desteği nasıl alınır? evlenene destek ödemesi şartları neler?
İŞTE YENİ TUTARLAR
-Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak.
-3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.
-Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2022 yılı için azami 42 bin 425 lira 20 kuruş para yatırabiliyordu. 2023'te hesap açanlar bir defada en çok 94 bin 578 lira 50 kuruş yatırabilecek.
-Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar birikim tutarının yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor.