İstihdam yükselişte! İşsizlik oranı yüzde 10'a geriledi | Ekonomi haberleri





AVDAGİÇ YENİDEN İTO BAŞKANI

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi. 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Avdagiç, "Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı" ifadelerini kullandı. Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.



İŞVEREN MESAJLARI OKUYAMAZ!

Özel bir şirkette çalışan kişinin iş akdi, bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi sonucu, yazışma içerikleri gerekçe gösterilerek feshedildi. Feshin haksız olduğunu ileri süren çalışan, işe iade davası açtı ancak mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine çalışan, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin kararında, "Bir başkasına ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatı ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentiye aykırı olduğu açıktır" denildi.



FERRERO'YA REKABET SORUŞTURMASI

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.







TASARRUFUN YOLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesiyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığı belirterek, "Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden beri yaklaşık 1.3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı" dedi. Projenin İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başladığına işaret eden Karaismailoğlu, "Sanayinin can damarları İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak" diye konuştu. Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu aktararak, Avrupa'yı Asya'ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını, kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesinin artacağına vurgu yaptı.

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