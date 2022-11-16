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    İstihdam yükselişte! İşsizlik oranı yüzde 10'a geriledi | Ekonomi haberleri

    İşsizlik oranı bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10’a gerilerken, işsiz sayısı 234 bin kişi azalarak 3.4 milyon oldu. İstihdam ise 123 bin kişi arttı. İşte sizler için derlediğimz 16 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    İstihdam yükselişte

    Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.7 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık azalışla yüzde 10 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.8 puanlık azalış ile yüzde 19.1 olarak gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye ulaştı.



    BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. Bakan Kasapoğlu, "2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta bin 700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık" şeklinde konuştu.



    ENFLASYON FARKI SON BULDU
    Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek."



        AVDAGİÇ YENİDEN İTO BAŞKANI
        İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 21'inci dönem başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi. 700 bini aşkın İstanbullu firmayı temsil eden Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Avdagiç, "Şimdi ayrılıkları bir kenara koyup ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için iş birliği ve güç birliği içinde çalışma zamanı. Şimdi, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok istihdam oluşturmak için üzerimize düşeni yapmak zamanı" ifadelerini kullandı. Avdagiç başkanlığındaki İTO'nun 2022-2026 arasında görev yapacak yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

        İŞVEREN MESAJLARI OKUYAMAZ!
        Özel bir şirkette çalışan kişinin iş akdi, bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenmesi sonucu, yazışma içerikleri gerekçe gösterilerek feshedildi. Feshin haksız olduğunu ileri süren çalışan, işe iade davası açtı ancak mahkemece davanın reddine karar verildi. Bunun üzerine çalışan, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen AYM, özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin kararında, "Bir başkasına ait mesajların ele geçirilmesinin başvurucunun özel hayatı ve haberleşmesinin gizliğinin korunması konusundaki makul beklentiye aykırı olduğu açıktır" denildi.

        FERRERO'YA REKABET SORUŞTURMASI
        Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ'ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Kurul, soruşturma açılmasına karar verdi.



        TASARRUFUN YOLU
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu projesiyle zamandan 3 milyar 236 milyon lira, akaryakıttan 2 milyar 147 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5 milyar 383 milyon lira tasarruf sağlandığı belirterek, "Yaklaşık 400 kilometre boyunca sağladığı kesintisiz ulaşım imkanıyla Kuzey Marmara Otoyolu açıldığı günden beri yaklaşık 1.3 milyar saat tasarruf sağladı. Karbon emisyonu 425 bin 150 ton azaltıldı" dedi. Projenin İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başladığına işaret eden Karaismailoğlu, "Sanayinin can damarları İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu, 38 kilometrelik Nakkaş- Başakşehir kesiminin de açılmasıyla toplam 436 kilometreye ulaşacak" diye konuştu. Karaismailoğlu, projenin en önemli ayaklarından birinin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu aktararak, Avrupa'yı Asya'ya üçüncü defa bağladıklarını, köprüden günde yaklaşık 135 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün, üzerinden raylı sistemler geçebilecek şekilde tasarlandığını, kara, hava ve demir yolu ulaşım modlarının entegre edileceğini kaydeden Karaismailoğlu, böylece Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin, taşımacılık alternatifleri ve ticaret kapasitesinin artacağına vurgu yaptı.

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        Haberler Ekonomi İstihdam yükselişte! İşsizlik oranı yüzde 10'a geriledi | Ekonomi haberleri
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