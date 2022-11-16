İstihdam yükselişte! İşsizlik oranı yüzde 10'a geriledi | Ekonomi haberleri

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.7 puanlık, geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık azalışla yüzde 10 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 234 bin kişi azalarak 3 milyon 433 bin kişi oldu. Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0.8 puanlık azalış ile yüzde 19.1 olarak gerçekleşti. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe kıyasla 123 bin kişi artarak 30 milyon 787 bin kişiye ulaştı.
BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Yükseköğretim programına girmeye hak kazananların yanı sıra, ara sınıf öğrencileri ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı için verilecek burs ve öğrenim kredisi başvurularını 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda ise mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. Bakan Kasapoğlu, "2002'de 45 lira olan burs rakamı, bugün lisansta 850, yüksek lisansta bin 700 ve doktorada 2 bin 550 lira seviyesindedir. Sadece 2022'de, 506 bin 61 üniversite öğrencimize burs, 913 bin 887 üniversite öğrencimize ise öğrenim desteği kredisi sağladık" şeklinde konuştu.
ENFLASYON FARKI SON BULDU
Bakan Kasapoğlu, öğrenim kredilerinde devrim niteliğinde bir adım atarak kredi geri ödemelerinde hesaplanan enflasyon tutarını ortadan kaldırdıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar meblağı, sadece ana parayı geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek."