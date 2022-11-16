İlk evini alana devletten 94 bin 578 TL! Konut hesabı yeni yılda nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?





Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'i, 48 ile 59 ay arası olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'i, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak ödenecek tutar düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 36 bin 768 lirayı, 48-59 ay arası olanlarda 39 bin 596 lirayı, 60 ay ve üzeri olanlarda 42 bin 425 lirayı geçemiyor. Yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranında artış yapılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 81 bin 967 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 88 bin 273, 60 ay ve üzeri olanlarda 94 bin 578 liraya yükselecek. 5 yılda 472 bin 892 ve üzerinde birikim yapan kişi, ev sahibi olduğunda 94 bin 578 lira devlet katkısı alabilecek.