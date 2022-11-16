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    İlk evini alana devletten 94 bin 578 TL! Konut hesabı yeni yılda nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?

    Konut hesabı uygulamasında hem aylık ödemeler hem de devlet katkısı tutarı yeni yılla birlikte artıyor. 5 yıl birikim yapan kişiye ilk evini aldığında verilecek devlet desteğinin üst limiti 94 bin 578 liraya çıkıyor. İşte konut hesabına ilişkin bilinmesi gereken değişiklikler ve bu destekten yararlanmanın yolları…

    Çığıl Ön Yener
    İlk evini alana devletten 94 bin 578 TL

    Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet de maddi destek sağlıyor. Bu desteğin yolu, 26 Ağustos 2016'da hayatımıza giren konut hesabı uygulamasıyla açıldı. Uygulama büyük ilgi görürken, konut hesabında hem birikim hem de devlet katkısı üst limitleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu kapsamda Ocak'ta ta tutarlar yükselecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde konut hesabında devlet katkısı üst limiti 94 bin 578 liraya çıkacak. Bu uygulamadan da eşler ayrı ayrı yararlanabilecek. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:



    TÜM TUTARLAR DEĞİŞİYOR
    Hesaba aylık ödemede alt sınır 707,09 liradan bin 576 lira 32 kuruşa, üst sınır 7 bin 70 lira 86 kuruştan 15 bin 763 lira 7 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemelere ilişkin alt sınır ise 2 bin 121 lira 26 kuruştan 4 bin 728 lira 92 kuruşa, üst sınır 21 bin 212 lira 59 kuruştan 47 bin 289 lira 23 kuruşa yükselecek.



    Katılımcı hesabın açılış tarihinde bir defada azami 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabiliyor. 2023'te hesap açanlar bir defada 189 bin 156 lira 91 kuruşa varan para yatırabilecek.



        Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arası olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 15'i, 48 ile 59 ay arası olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 18'i, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak ödenecek tutar düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 36 bin 768 lirayı, 48-59 ay arası olanlarda 39 bin 596 lirayı, 60 ay ve üzeri olanlarda 42 bin 425 lirayı geçemiyor. Yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranında artış yapılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 81 bin 967 liraya, 48-59 ay arası olanlarda 88 bin 273, 60 ay ve üzeri olanlarda 94 bin 578 liraya yükselecek. 5 yılda 472 bin 892 ve üzerinde birikim yapan kişi, ev sahibi olduğunda 94 bin 578 lira devlet katkısı alabilecek.



        BUNLARA DİKKAT EDİN
        Ev alırken devlet katkısından yararlanmak için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:



        Konut hesabını tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş Türk vatandaşları açabiliyor.



            Aynı bankada birden fazla konut hesabı açılamıyor. Başka bankalar nezdinde birden fazla konut hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemiyor. Yalnızca başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödeniyor.



            Düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde 1 yıllık dönem içinde 3 defadan fazla aksatılmamalı.



            Bir dönem içerisinde konut hesabından en fazla 2 defa çekim hakkı tanınıyor. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabında kalan bakiyenin, konut hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekiyor.



                Düzenli ödemelerini asgari 3 yıl boyunca para yatırma ve çekme limitlerine uygun olarak tamamlayan katılımcı, konut edinimi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ilgili bankaya konut tapusu ile başvurarak devlet katkısını alabiliyor.



                DEVLET KATKISI NE OLACAK?
                VADE: 36-47 AY
                Devlet katkısı oranı: % 15
                Mevcut azami katkı tutarı: 36.768,49 TL
                Yeni azami katkı tutarı: 81.967,99 TL



                VADE: 48-59 AY
                Devlet katkısı oranı: % 18
                Mevcut azami katkı tutarı: 39.596,84 TL
                Yeni azami katkı tutarı: 88.273,24 TL



                    VADE: 60 AY VE ÜSTÜ
                    Devlet katkısı oranı: % 20
                    Mevcut azami katkı tutarı: 42.425,18 TL
                    Yeni azami katkı tutarı: 94.578,45 TL



                    ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK? (TL)
                    AYLIK ÖDEME
                    ALT SINIR
                    Mevcut: 707,09 TL
                    Yeni: 1.576,32 TL



                    ÜST SINIR
                    Mevcut: 7.070,86 TL
                    Yeni: 15.763,07 TL



                        3 AYLIK ÖDEME
                        ALT SINIR
                        Mevcut: 2.121,26 TL
                        Yeni: 4.728,92 TL



                        ÜST SINIR
                        Mevcut: 21.212,59 TL
                        Yeni: 47.289,23 TL



                        1 KEZ YATIRILACAK ÜST ÖDEME
                        Mevcut. 84.850,36 TL
                        Yeni: 189.156,91 TL

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                        Haberler Ekonomi İlk evini alana devletten 94 bin 578 TL! Konut hesabı yeni yılda nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
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