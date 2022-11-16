İlk evini alana devletten 94 bin 578 TL! Konut hesabı yeni yılda nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet de maddi destek sağlıyor. Bu desteğin yolu, 26 Ağustos 2016'da hayatımıza giren konut hesabı uygulamasıyla açıldı. Uygulama büyük ilgi görürken, konut hesabında hem birikim hem de devlet katkısı üst limitleri her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu kapsamda Ocak'ta ta tutarlar yükselecek. Yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde konut hesabında devlet katkısı üst limiti 94 bin 578 liraya çıkacak. Bu uygulamadan da eşler ayrı ayrı yararlanabilecek. İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:
TÜM TUTARLAR DEĞİŞİYOR
Hesaba aylık ödemede alt sınır 707,09 liradan bin 576 lira 32 kuruşa, üst sınır 7 bin 70 lira 86 kuruştan 15 bin 763 lira 7 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemelere ilişkin alt sınır ise 2 bin 121 lira 26 kuruştan 4 bin 728 lira 92 kuruşa, üst sınır 21 bin 212 lira 59 kuruştan 47 bin 289 lira 23 kuruşa yükselecek.
Katılımcı hesabın açılış tarihinde bir defada azami 84 bin 850 lira 36 kuruşa varan para yatırabiliyor. 2023'te hesap açanlar bir defada 189 bin 156 lira 91 kuruşa varan para yatırabilecek.