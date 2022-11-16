Asgari ücretliye enflasyon ve refah payı! 10 soruda yeni ücret...

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, artışa ilişkin ipuçları da geliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi. Peki asgari ücrette süreç nasıl ilerleyecek, hangi formüller gündemde? İşte merak edilen soruların yanıtları:
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması planlanıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek.
KARAR AŞAMASINDA NELERE BAKILACAK?
Çalışma Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.