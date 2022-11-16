Asgari ücretliye enflasyon ve refah payı! 10 soruda yeni ücret...





VERGİ DESTEĞİ SÜRER Mİ? PRİM DESTEĞİ GELİR Mİ?

Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği olup olmayacağı merak ediliyor. 6 bin 471 lira olan brüt asgari ücretten işçi için 970,65 lira prim ve işsizlik sigortası fonu kesintisi yapılıyor. İşveren SGK payı ve işsizlik sigortası prim kesintisi de bin 132 lira 43 kuruşu buluyor. Eğer asgari ücrete bir prim desteği gelirse yapılacak artışın 2 bin 103 liralık bu kesintilerden karşılanabilecek.