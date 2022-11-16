Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Asgari ücretliye enflasyon ve refah payı! 10 soruda yeni ücret...

    7 milyon asgari ücretlinin maaşına enflasyonun üzerinde zam sinyali gelirken, hazırlığı yapılan yeni model de merak konusu oldu. İşte asgari ücret rehberi…

    Çığıl Ön Yener
    Asgari ücretliye enflasyon ve refah payı
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, artışa ilişkin ipuçları da geliyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Nasıl ki asgari ücrete geçtiğimiz yıl yaptığımız artışlar enflasyon oranının üzerinde olduysa, nasıl ki adımlarımızı sabit ücretli çalışanlar lehine attıysak, yeni dönemde de aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz" dedi. Peki asgari ücrette süreç nasıl ilerleyecek, hangi formüller gündemde? İşte merak edilen soruların yanıtları:



    SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması planlanıyor. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek.



    KARAR AŞAMASINDA NELERE BAKILACAK?
    Çalışma Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.



            ENFLASYON NASIL YANSITILABİLİR?
            Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ücrete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'da ulaşılan 5 bin 500 liralık tutara da eklenebilir. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilir. Bu formülde Temmuz'da asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam yıllık enflasyona tamamlanabilir. Tabii asgari ücrete sadece enflasyon oranı yansıtılmayacak. Bu oranların üzerine refah payı da eklenecek.



            ÜCRET FORMÜLLERİ HANGİ TUTARLARA İŞARET EDİYOR?
            Örneğin; Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 artış tahmini 4 bin 253 liralık tutara yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 18, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara yansıtılırsa 9 bin 75 liraya çıkacak. Yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa da asgari ücret yüzde 35 artışla 7 bin 425 liraya ulaşacak. Bu tutarların üzerine refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puanlık refah payı yansıtılırsa asgari ücret ilk formülde 4 bin 253 liradan yüzde 75 artışla 7 bin 443 liraya, ikinci formülde 5 bin 500 liradan yüzde 75 artışla 9 bin 625 liraya, üçüncü formülde yüzde 45 artışla 7 bin 975 liraya yükselecek.



            YENİ MODEL MESAJLARI NE ANLAMA GELİYOR?
            Hem Başkan Tayyip Erdoğan hem Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yeni model sinyali verdi. Bu modelin ne olduğu henüz bilinmiyor ancak tahminler de var. Ağırlıklı tahmin asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yönünde. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek.



                VERGİ DESTEĞİ SÜRER Mİ? PRİM DESTEĞİ GELİR Mİ?
                Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği olup olmayacağı merak ediliyor. 6 bin 471 lira olan brüt asgari ücretten işçi için 970,65 lira prim ve işsizlik sigortası fonu kesintisi yapılıyor. İşveren SGK payı ve işsizlik sigortası prim kesintisi de bin 132 lira 43 kuruşu buluyor. Eğer asgari ücrete bir prim desteği gelirse yapılacak artışın 2 bin 103 liralık bu kesintilerden karşılanabilecek.



                YENİ ÜCRET ASGARİ ÜCRETLİLERE NASIL ETKİ EDECEK?
                Asgari ücretlilerin işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, rapor parası, doğum yapmışlarsa iş göremezlik ödeneği artacak.



                BAŞKA KİMLERE YANSIMASI OLACAK?
                İşsizlik maaşında en yüksek tutar da yeni asgari ücretle yükselecek. Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından yapılan ödeme de asgari ücret üzerinden hesaplandığı için artacak. Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık sigortası primleri yükselecek. Borçlanma için ödenecek en yüksek ve en yüksek tutarlar da değişecek. Ayrıca sosyal destek ödemelerinden yararlanmak için belirlenen gelir sınırı yükselecek.



                    YENİ ÜCRET NE ZAMAN CEPLERE YANSIYACAK?
                    Asgari ücret 1 Ocak itibariyle artacak. Maaşını çalışarak alan asgari ücretliler, Şubat ayında yeni maaşını hesabında görecek.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    HangiKredi
                    Haberler Ekonomi Asgari ücretliye enflasyon ve refah payı! 10 soruda yeni ücret...
                        SON DAKİKA