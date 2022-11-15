TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi: Halfeti, Siverek, Eyyübiye...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde toplam 7 bin 100 daire için bugün kura çekilecek. Peki TOKİ ŞANLIURFA Halfeti, Siverek, Eyyübiye KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Halfeti, Siverek, Eyyübiye...
TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
TOKİ tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde yapılacak konutlar için 13-14-15-16 Kasım 2022 tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İsim listeleri yayımlanmaya başladı. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.
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TOKİ URFA KURA CANLI YAYIN:
TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?
13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT
ŞANLIURFA BOZOVA: 500
ŞANLIURFA SURUÇ: 250
ŞANLIURFA HİLVAN: 100
ŞANLIURFA HALFETİ: 120