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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 12:10
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    • 15.11.2022 12:18
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    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Urfa 2+1, 3+1 kura çekilişi: Halfeti, Siverek, Eyyübiye...

    TOKİ Şanlıurfa CANLI kura izleme ekranı ve 2+1, 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi araştırılıyor. TOKİ’nin Şanlıutfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde satışa çıkardığı 7 bin 100 konut bugün sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Ura 2+1, 3+1 kura canlı yayın ekranı ve İSİM LİSTESİ...

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde toplam 7 bin 100 daire için bugün kura çekilecek. Peki TOKİ ŞANLIURFA Halfeti, Siverek, Eyyübiye KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Halfeti, Siverek, Eyyübiye...

    TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    TOKİ tarafından Şanlıurfa'nın Halfeti, Siverek, Eyyübiye, Ceylanpınar, Hilvan, Birecik, Bozova, Viranşehir, Suruç ilçelerinde yapılacak konutlar için 13-14-15-16 Kasım 2022 tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek. İsim listeleri yayımlanmaya başladı. Aşağıdaki linkten isim listesi sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ URFA KURA CANLI YAYIN:

    TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

    13 Kasım 2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

    ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

    ŞANLIURFA BOZOVA: 500

    ŞANLIURFA SURUÇ: 250

    ŞANLIURFA HİLVAN: 100

    ŞANLIURFA HALFETİ: 120

        ŞANLIURFA SİVEREK: 500

        ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

        ŞANLIURFA BİRECİK: 500

        ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

        ŞANLIURFA HARRAN: 250

        NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım; Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

        TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

        10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)

        11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

        16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

        13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

        Diğer illerdeki kura tarihleri için:

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