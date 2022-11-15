TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ | 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi kasım ayında sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı her ay farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor ve her il için farklı ödeme tarihleri belirleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...
KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı vde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ödemeler her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ise her ay farklılık gösteriyor.
SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.