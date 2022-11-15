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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 10:58
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    • 15.11.2022 10:58
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    TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ | 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    Evde bakım maaşı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarının, asgari ücretin üçte ikisinden daha az olma şartı aranıyor.

    takvim.com.tr
    15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi kasım ayında sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı her ay farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor ve her il için farklı ödeme tarihleri belirleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

    KASIM EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Kasım ayı vde bakım maaşı ödemeleri henüz yatırılmadı. Ödemeler her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ise her ay farklılık gösteriyor.

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım maaşı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulama imkanına sahipsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazarak ilgili konunun başlığını bulabilirsiniz. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar yer almaktadır. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Asgari ücrette yapılan artış ile birlikte evde bakım maaşında da artış yaşandı. Evde bakım maaşı her ay yatırılırken bu ücret 3 bin 340 TL'ye yükseldi. Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kaldırılınca yatırılmaz.
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        Haberler Ekonomi TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ | 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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