TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ | 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller listesi kasım ayında sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. Evde bakım maaşı her ay farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor ve her il için farklı ödeme tarihleri belirleniyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...