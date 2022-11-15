TCKN 0,2,4,6,8 ÖDEME TARİHLERİ | 15 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? 15 Kasım 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrette yapılan artış ile birlikte evde bakım maaşında da artış yaşandı. Evde bakım maaşı her ay yatırılırken bu ücret 3 bin 340 TL'ye yükseldi. Evde bakım maaşı, sağlık raporunda ağır engellilik ibaresi kaldırılınca yatırılmaz.