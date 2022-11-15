Prim ve yılı dolana hemen, diğerlerine tamamlayınca aylık bağlanacak! Her EYT’li emekli olacak! Yaşa takılana rehber





EKSİK PRİMLER NASIL TAMAMLANIR?

Primleri en hızlı tamamlama yolu borçlanma ve ihya. Şartları uyanlar borçlanma yoluna gidebilir. Borçlanma imkanı sadece askerlik ve doğumlarla sınırlı değil. Doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Gurbetçiler de yurt dışı borçlanması yapabiliyor. İhya imkanı ise Bağ-Kur'lulara sağlanıyor. Geçmişte dondurulan hizmet süresi olanlar, bu süreleri ödeme yaparak yeniden kazanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile de primler tamamlanabiliyor. Ancak bu yöntemde aydan aya ödeme yapmak gerektiği için süreç uzuyor. İsteğe bağlı sigortada dikkat edilmesi gereken önemli nokta da yapılacak ödemelerin 1261 günü yani 3.5 yılı bulmaması. Bu sayı aşılırsa isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur kapsamında olduğu için emeklilik hesabı da Bağ-Kur'a göre yapılıyor.