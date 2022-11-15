Prim ve yılı dolana hemen, diğerlerine tamamlayınca aylık bağlanacak! Her EYT’li emekli olacak! Yaşa takılana rehber

Emeklilikte yaşa takılanlar yakında muradına eriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin önümüzdeki ay Meclis'e sevk edilmesi için hazırlıklar sürerken, detaylar da önemli ölçüde belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün sayısı ve yıl şartlarını değiştirmediklerini söyledi.
5000-5400 prim gününün aynı kalacağını, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl koşulunun değişmeyeceğini ifade eden Bilgin, yaş şartı kaldırılırsa prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi olduğuna, geriye kalanların ise koşulları yerine getirdiğinde emekli olacağına değindi. Bilgin, "Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" ifadesini kullandı.
Peki bu açıklamalar nasıl bir sistem uygulanacağına işaret ediyor? İşte merak edilen soruların yanıtları: