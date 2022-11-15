Önce bindirim sonra indirim! Kasım kampanyaları fırsatçıları harekete geçirdi | Ekonomi haberleri



TELEFON SİPARİŞ ETTİ, BANT GELDİ

Bilecik'te internet üzerinden 2 bin 400 lira değerinde telefon siparişi veren 42 yaşındaki Barış Akbulut, telefon yerine bant gönderildiğini görünce şoke oldu. Yurt dışında faaliyet gösteren bir alışveriş sitesinden ürünü aldığını belirten Akbulut, "Hemen alışveriş sitesini aradım. Fakat muhatap hiç kimseyi bulamadım. Kimse bilmediği, özellikle yurt dışı alışveriş sitelerinden kesinlikle alışveriş yapmasın" dedi. Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı ise "Mağdur olmamanız için daha dikkatli, itinayla ve özenle araştırarak alışveriş yapmanızı öneriyorum" dedi



BEBEK MONİTÖRÜNÜ KORUMAYA ALIN

Dünyanın farklı bölgelerinde bebek monitörü korsanlığıyla ilgili yaşanan vakalar, ebeveynleri endişelendirdi. ESET, siber suçluların bebek odalarına girmelerini engelleyebilecek önerilerini paylaştı. Güvenliğe önem veren, hakkında iyi değerlendirmeleri olan saygın bir üreticinin ürünlerini tercih edin. Cihazın yazılımına yönelik tüm güncellemeleri yükleyin. Güçlü ve benzersiz parola ayarlayın. İzleme günlüklerini düzenli inceleyin.



BORSA RALLİSİ

Borsa İstanbul'da endeks 1999'dan bu yana en büyük yıllık yükselişe imza atıyor. Uluslararası Borsalar Birliği verilerine göre; Borsa İstanbul son 1 yılda yüzde 174.1 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsa İstanbul, yüzde 56.7 ile ikinci sırada yer alan Arjantin'e de 3 kata yakın fark attı. Borsa İstanbul yıl başından bu yana yüzde 139.85 ile yine ilk sırada yer alırken, ikinci sıradaki Arjantin'in getirisi yüzde 80'de kaldı. Borsa İstanbul son 6 ayda yüzde 81.57, son 3 ayda yüzde 55.3, son 1 ayda yüzde 24.75 ile yine zirveye yerleşti. (Oktay ÖZDABAKOĞLU)



PIA, İSTANBUL HAVALİMANI UÇUŞLARINA BAŞLADI

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), İGA İstanbul Havalimanı seferlerine başladı. Türk Hava Yolları (THY) ve PIA'nın mevcut kod paylaşımı anlaşmasını genişletmesiyle birlikte Pakistan'dan İstanbul'a gelecek yolcular İGA İstanbul Havalimanı üzerinden Avrupa, İngiltere ve ABD'deki 28 şehre uçabilecek. İş birliğinin İGA İstanbul Havalimanı'na 150 bin civarında ek yolcu trafiği getirmesi bekleniyor. İGA CEO'su Kadri Samsunlu, daha fazla havayolu şirketine ev sahipliği yapmak için dünyanın önde gelen havayolu şirketleriyle görüşmelerini sürdürdüklerini belirtti. (Cevdet ÖZDEMİR)



ARSA FIRSATI İÇİN SON GÜN

250 bin sosyal konut için hak sahibi belirleme kuraları sürerken, 1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için başvurularda sona gelindi. İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde banka üzerinden başvurular bugün mesai saati bitiminde sona eriyor. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte. Buraya brüt 150 metrekareye kadar konut yapılabilecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri bin 604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Arsalar 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.



KURSLAR YAZ-KIŞ SÜRECEK

Öğrencilerin tatilde de eğitimden uzak kalmaması için Milli Eğitim Bakanlığı, bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik dört farklı alanda yaz okulları açtı. Bu kurslarda bilim, sanat, matematik ve yabancı dil eğitimleri yer aldı. Bakan Mahmut Özer, yaz okullarının kapsamının genişletilerek devam edeceğini belirtmişti. Bu kapsamda 1 milyon öğrencinin eğitim aldığı kursların sadece yaz tatillerinde değil, ara tatillerde de yapılması kararı alındı. (Burcu ŞEN)



E-TICARET 6 AYDA YÜZDE 116 BÜYÜDÜ

Türkiye'nin e-ticaret hacmi bu yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artışla 348 milyar liraya ulaştı. Bu yılın ilk yarısında siparişler yüzde 38 artışla 1 milyar 654 milyondan 2 milyar 294 milyon adede yükseldi. Sektör bazında e-ticaret hacmi değerlendirildiğinde beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 43.7 milyar lira, hava yolları 30.4 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24.6 milyar lira, elektronik sektörü ise 20.3 milyar liralık hacimle öne çıktı. Bu sektörleri gıda ve süpermarket, seyahat taşımacılık ve depolama, yemek ve konaklama sektörleri izledi.

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