Markaların indirim oyunu fiyaskoya dönüştü: Önce bindirim sonra indirim





İnternet reklamları, sokaklardaki billboardlar ve cep telefonlarına gönderilen mesajlarla hemen hemen her marka kendi indirimlerinin reklamını yapıyor. 100 milyar TL'yi bulacak alışveriş çılgınlığında tüketicilerin şikâyetçi olduğu en büyük problemlerden biri indirim günlerinde fiyatların yükseltilip yüksek fiyattan indirim uygulanması.



BİNDİRİP İNDİRDİLER

Sahte indirimleri tek tek araştırıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, örneğin lüks bir markanın online satış platformunda bir tabak 7 Kasım tarihinde 599 TL'den 359 TL'ye düşmüş ve o fiyattan satışa sunulmuştu.



Aynı ürün 8 Kasım sabahı 729 TL'ye yükseltilerek 437 TL'den satıldı. Yine satışa sunulan temizlik robotunun fiyatı 25 Ekim'de 5.499 TL iken aynı ürün indirim kampanyasının yapıldığı 12 Kasım tarihinde 7 bin 849 TL'ye yükseltilip '36 ay vade ile öde' kampanyasına dahil edildi.