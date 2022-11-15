Evlenen gençlere 73 bin TL! Çeyiz desteği artıyor

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi. Halen 16 bin 394 lira 72 kuruş olan devlet katkısı üst sınırı, yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak ilan edilmesi halinde 36 bin 548 lira 75 kuruşa çıkacak. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 73 bin 97 lira 50 kuruş katkı alabilecek. İşte çeyiz hesabı uygulamasında yeni yılda hayata geçirilmesi beklenen yeni tutarlar:
İŞTE YENİ TUTARLAR
Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.