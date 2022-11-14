Alfa Solar Enerji hisse kodu ve fiyatı! Alfa Solar Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?

ALFA SOLAR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklaması şöyle:

''Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin halka arzında 9, 10, 11 Kasım 2022 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3.200.000 TL olmak üzere toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır.

Toplam halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.''