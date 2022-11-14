Promosyonu yenileme zamanı! Emekliye 7.500, yakınına 250 TL hangi banka ne veriyor?

Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Bankalar artık emeklilere bu tutarların altında ödeme yapamazken, bazıları da daha yüksek promosyon veriyor. 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.
BAŞVURU GEREKİYOR
Promosyonu yenilemek için bankaya başvuru yapmak gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme istendiği belirtilmeli. Bunun için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet üzerinden ya da telefonla da başvuru yapılabiliyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak gerekiyor. İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar hesaplanırken, daha önce alınan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade ediyor ya da bu tutar alacağı tutardan düşüyor.
HANGİ BANKA NE VERİYOR?
3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen 3 yıllık promosyon tutarları şöyle: