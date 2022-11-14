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    Promosyonu yenileme zamanı! Emekliye 7.500, yakınına 250 TL hangi banka ne veriyor?

    Emeklilerin banka promosyonları yenilendi. 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödüyor. İşte bazı kampanyalar ve promosyonu yenileme yolları...

    Çığıl Ön Yener
    Promosyonu yenileme zamanı

    Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Bankalar artık emeklilere bu tutarların altında ödeme yapamazken, bazıları da daha yüksek promosyon veriyor. 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.



    BAŞVURU GEREKİYOR
    Promosyonu yenilemek için bankaya başvuru yapmak gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme istendiği belirtilmeli. Bunun için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet üzerinden ya da telefonla da başvuru yapılabiliyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak gerekiyor. İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar hesaplanırken, daha önce alınan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade ediyor ya da bu tutar alacağı tutardan düşüyor.



    HANGİ BANKA NE VERİYOR?
    3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen 3 yıllık promosyon tutarları şöyle:



        AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira.



        FİBABANKA: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



        GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira. Ayrıca yeni kart ile 500 lira harcama ve 2 otomatik fatura talimatına 1.500 lira bonus.



            HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



            ING: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



            İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



                KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira.



                QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



                TEB: Maaşa göre 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira. Ayrıca emekli yakınını getirene her kişi için 250, toplamda 500 lira.



                    TÜRKİYE FİNANS: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. 2 otomatik fatura talimatına maaşa göre 250, 1.000, 1.500, 2.000 lira, yedek hesap
                    başvurusuna 250-500 lira ek ödeme yapıyor. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişiye kadar ödeme imkanı var.



                    VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.



                    YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.200, 4.900, 6.300, 7.000 lira. 2 yeni fatura ödeme talimatına 200, kredi kartı alıp 500 lira harcayana 300 lira daha ödüyor. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira veriyor. Toplam 10 kişi için ödeme yapılıyor.
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                        Haberler Ekonomi Promosyonu yenileme zamanı! Emekliye 7.500, yakınına 250 TL hangi banka ne veriyor?
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