Promosyonu yenileme zamanı! Emekliye 7.500, yakınına 250 TL hangi banka ne veriyor?





BAŞVURU GEREKİYOR

Promosyonu yenilemek için bankaya başvuru yapmak gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme istendiği belirtilmeli. Bunun için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet üzerinden ya da telefonla da başvuru yapılabiliyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor. Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yapmak gerekiyor. İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar hesaplanırken, daha önce alınan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade ediyor ya da bu tutar alacağı tutardan düşüyor.