Konut arsası ve 10 bin işyeri için e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor! Banka üzerinden başvuruda da yarın son gün

10 GENCE UÇUŞ DENEYİMİ ÖDÜLÜ

'Sözyetenekte' programı ile mega projeler ve kariyer imkanları gençlere tanıtılıyor. Robotik ve otonom teknolojiler, akıllı sistemler, bunların arkasında yatan mühendislik kabiliyetlerinin anlatılacağı program 17 Kasım'da yayınlanacak. 10 kişiye HAVELSAN'da simülasyon uçuş deneyimi imkanı sunulacak. (Fatma GÖKSU)







AVRASYA TÜNELİ REKOR TAZELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını kaydetti. 22 Aralık 2016'da açılan tünelden bugüne kadar 94.5 milyon aracın geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet kullanıcılarına da açıldığını, bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosikletin geçiş yaptığını söyledi. Avrasya Tüneli'nin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indiriyor. Avrasya Tüneli ve diğer Boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat sürelerini dikkate aldığımızda, Kozyatağı-Bakırköy yönünde trafikte kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı. Kazanç, Kozyatağı- Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde 32 dakika olarak gerçekleşti."