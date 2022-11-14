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    Konut arsası ve 10 bin işyeri için e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor! Banka üzerinden başvuruda da yarın son gün

    1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri için e-Devlet üzerinden başvurular bugün saat 18’de sona eriyor. Banka üzerinden başvuruda da yarın son gün... İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM Gazetesi ekonomi haberleri...

    Fırsat kaçmasın

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde önemli bir viraja daha girildi. 250 bin sosyal konut için hak sahibi kura çekimleri sürerken, 1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri için başvurularda sona gelindi. İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde başvurular e-Devlet üzerinden bugün saat 18.00, banka üzerinden ise yarın mesai saati bitiminde sona eriyor. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte. Fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri bin 604 liradan başlayacak. Hisseli arsalar ise 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak. Arsalar 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde sunulacak.



    BULUT: KONUTLAR 2 YILDA TESLİM
    TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bakanlık koordinasyonunda çok kısa sürede 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek, "2 yılda bu konutlarımızı bitirerek teslim edeceğiz" dedi. Projenin duyurulmasından 40 gün sonra ilk temellerin 5 bin 615 konutla atıldığını belirten Bulut, "13 bine yakın konutun da ihalesi yapılmış durumda" şeklinde konuştu.



    VAN'DA KURALAR TAMAMLANDI
    Van'da yapılacak 3 bin 200 konutun kura çekimi dün tamamlandı. Şanlıurfa'da inşa edilecek konutlar için de kura töreni düzenlendi. Kurada Bozova ilçesinde 500, Ceylanpınar ilçesinde 130, Suruç ilçesinde 250 ve Hilvan ilçesinde 100 konut sahibini bulacak. Kentte 4 gün sürecek kura programı 16 Kasım'da sona erecek.



        13 BİN POLİS ÖĞRENCİSİ ALINIYOR
        Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için giriş sınavı ön başvuru süreci bugün başlıyor.

        KİMLER BAŞVURACAK?
        Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, Meslek Eğitim Merkezleri'ne, ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavları'nın birinden P3 puan türünden en az 60, ön lisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurabilecek. POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, bin 800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak Adaylar, http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak son başvuru tarihi olan 25 Kasım saat 17.00'ye kadar aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

        MESLEK LİSELERİNDEN 5 ÜLKEYE İHRACAT
        Meslek liseleri, 11 ay gibi kısa bir sürede 5 farklı ülke ile 2 milyon 750 bin lirayı bulan ihracat anlaşması imzaladı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İhraç edilen ürünler arasında elektrik elektronik deney seti, şal, demir kapı, fırın sistemi, kimya ve temizlik ürünleri başlıkları öne çıktı" dedi. Özer, liselerin Fransa, Romanya, Irak, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya olmak üzere 5 ülkeyle ihracat anlaşması yaptığını dile getirdi. (Burcu ŞEN)



        MERDİVEN ALTI 'ANTİFRİZ' UYARISI
        Havaların soğumasıyla birlikte otomobillere kış bakımı yaptırmanın şart olduğunu belirten otomobil ustaları, merdiven altı antifrizlere karşı uyardı. Merdiven altı antifrizlerin, maliyeti büyük arızalara sebep olabileceğini belirten oto tamir ustası Emrah Ustaoğlu, "Merdiven altı antifrizler radyatör tıkanmalarına, silindir kapağı çatlamalarına, radyatörlerin donmasına neden olur" şeklinde konuştu.

        10 GENCE UÇUŞ DENEYİMİ ÖDÜLÜ
        'Sözyetenekte' programı ile mega projeler ve kariyer imkanları gençlere tanıtılıyor. Robotik ve otonom teknolojiler, akıllı sistemler, bunların arkasında yatan mühendislik kabiliyetlerinin anlatılacağı program 17 Kasım'da yayınlanacak. 10 kişiye HAVELSAN'da simülasyon uçuş deneyimi imkanı sunulacak. (Fatma GÖKSU)



        AVRASYA TÜNELİ REKOR TAZELEDİ
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 Kasım Çarşamba günü Avrasya Tüneli'nden 71 bin 110 araç geçişiyle yeni bir rekor kırıldığını kaydetti. 22 Aralık 2016'da açılan tünelden bugüne kadar 94.5 milyon aracın geçtiğini belirten Karaismailoğlu, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet kullanıcılarına da açıldığını, bu tarihten itibaren toplam 266 bin motosikletin geçiş yaptığını söyledi. Avrasya Tüneli'nin zamandan ve yakıttan tasarruf sağladığına işaret eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Avrasya Tüneli, Asya ve Avrupa yakaları arasındaki yolculuğu 5 dakikaya indiriyor. Avrasya Tüneli ve diğer Boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat sürelerini dikkate aldığımızda, Kozyatağı-Bakırköy yönünde trafikte kullanıcılarına 86 dakikayı aşan zaman kazancı sağladı. Kazanç, Kozyatağı- Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde 32 dakika olarak gerçekleşti."



            KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖDÜL
            Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 'İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı' ödülleri verildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile proje ortaklarının yönetim kademeleri katıldı. Bakan Varank, KADEM'in 7 yıldır kadın girişimciliğinin önünü açabilmek için büyük bir gayret gösterdiğini belirterek, "İnovasyonda Kadın Projesi'nin girişimcilik konusunda kritik bir görevi ifa ettiğini düşünüyorum" dedi. Gümrükçüoğlu da 'İnovasyonda Kadın' projelerine 2 binden fazla girişimcinin başvurduğunu belirterek, katılımda sektörel çeşitliliğin çok geniş bir yelpazede seyrettiğini söyledi.

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            Haberler Ekonomi Konut arsası ve 10 bin işyeri için e-Devlet üzerinden başvurular bugün sona eriyor! Banka üzerinden başvuruda da yarın son gün
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