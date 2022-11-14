Çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı. Meclis'in yoğun mesai harcadığı teklifte, çalışana 1000 TL'yi aşmayan doğalgaz ve elektrik desteği veren işverenler için vergi düzenlemesi de yer alıyor. Peki, 1000 TL doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 1000 TL doğalgaz ayrdımı şartları neler? İşte merak edilenler...
ÇALIŞANA ELEKTİRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından kanun teklifi kabul edildi ve kanunlaştı.
Kabul edilen teklifle; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, Doğal Gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.
AK PARTİLİ İSİM DUYURMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konunun detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurmuştu. Doğalgaz ve Elektrik Desteği için açıklama yapan Elitaş, şu ifadelerde bulunmuştu;
"Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere Elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.
İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar."