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    • Ekonomi
    • 14.11.2022 11:38
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    • 14.11.2022 11:38
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    1.000 TL doğalgaz yardımı ne zaman hesaplara yatacak?

    Elektrik ve doğal gaz desteği sosyal yardım başvuruları sürerken, Meclis'te ekonomik düzenlemeleri içeren torba teklif kabul edildi. Daha önce doğalgaz ve elektrik desteği için işverenlere vergi indirimi duyurusu, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş tarafından yapılmıştı. Çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta priminde indirim yapılacağını duyuran Elitaş, bu konunun torba kanunun içerisinde yer aldığını bildirmişti.

    takvim.com.tr
    1.000 TL doğalgaz yardımı ne zaman hesaplara yatacak?

    Çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderleri ile ilgili son dakika gelişme yaşandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği KYK borç faizlerinin silinmesi, icra takibindeki 2 bin TL ve altı alacakların tasfiyesi, senet-kredi borçları için sicil affı gibi değişiklikleri içeren ekonomi düzenlemelerine ilişkin teklif TBMM'den geçerek yasalaştı. Meclis'in yoğun mesai harcadığı teklifte, çalışana 1000 TL'yi aşmayan doğalgaz ve elektrik desteği veren işverenler için vergi düzenlemesi de yer alıyor. Peki, 1000 TL doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 1000 TL doğalgaz ayrdımı şartları neler? İşte merak edilenler...

    ÇALIŞANA ELEKTİRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ

    Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve görüşmelerin ardından kanun teklifi kabul edildi ve kanunlaştı.

    Kabul edilen teklifle; işverenler tarafından çalışanlara elektrik, Doğal Gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

    AK PARTİLİ İSİM DUYURMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda konunun detaylarını AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş duyurmuştu. Doğalgaz ve Elektrik Desteği için açıklama yapan Elitaş, şu ifadelerde bulunmuştu;

    "Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere Elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.

    İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar."

        DOĞAL GAZ YARDIMININ ŞARTLARI

        🔶İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:


        🔶Aylık toplam 1000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor. İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL'ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor. 1000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi.


        🔶Bu ödemelerin çalışanların mevcut maaşlarına esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.


        🔶İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli. İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek.


        🔶Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı. İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi 1.000 TL doğalgaz yardımı ne zaman hesaplara yatacak?
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