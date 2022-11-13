Fikri olana iş kurana devletten büyük destek! İşte hibe, kredi ve destek programı detayları

Devlet, üreten, ekip biçen çiftçinin, piyasayı canlı tutan esnafın, KOBİ'lerin yanında yer almaya devam ediyor. Yıllar içinde tarım sektörünü genel ekonomik hedefler doğrultusunda yönlendirmek için tarımsal destekleme politikaları kapsamında yeni destek araçları uygulamaya alındı. 2022 itibarıyla 66 kalemde 88 destek ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda 2002'den günümüze reel fiyatlarla 464 milyar TL destek verildi. İşini kurup girişimde bulunmak isteyenler de KOSGEB aracılığıyla destekleniyor. Ziraat ve Halk Bankası da sunduğu kredi imkânlarıyla üretime katkı sağlıyor. Devlet, bir yandan girişimcilere katkı sağlarken bir yandan da iş arayanlara İŞKUR, KOSGEB aracılığı ile iş kapısı aralıyor. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.
KADIN GİRİŞİMCİYE AYLIK 5 BİN LİRA
Hükümet, kadınların istihdama katılımını artırmak için yeni projeler de hayata geçiriyor. 'Anneler İşe Çocuklar Kreşe' ve 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projelerine bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda SGK ve AB işbirliğinde 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi' projesi başlatıldı. Projeden 4 bin kadın girişimci faydalandı. Kadınlara aylık 5 bin 150 liralık destek veriliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.
ORMAN KÖYLÜSÜNE FAİZSİZ KREDİ
Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı'nın (ORKÖY) orman köylüsü kadınlara yönelik olarak verdiği mikro kredi destekleri de mevcut. 2022 için mikro kredi üst sınırı 18 bin TL olarak belirleniyor, verilen kredinin yüzde 20'si hibe olarak, geri kalan tutar faizsiz olarak üç yılda, üç eşit taksitte geri alınıyor. 2010'da başlayan mikro kredi uygulamaları ile bugüne kadar 1125 kadına 12.2 milyon TL katkı sunuldu. Orman köyünün bağlı olduğu Orman Genel Müdürlük binasına dilekçe yazarak, e-Devlet üzerinden ve https://www.turkiye.gov.tr/orman-ve-koyiliskileri-orkoy-genel-mudurlugu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.