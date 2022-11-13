Fikri olana iş kurana devletten büyük destek! İşte hibe, kredi ve destek programı detayları





KAYMAKAMLIKLARDAN 15 BİN LİRA SERMAYE

Kaymakamlıklara bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da, yeni işyeri kurmak isteyen gençlere 15 bin liraya kadar işletme sermayesi sağlanıyor. Vakıflar tarafından KOSGEB veya diğer kuruluşlar gibi kursa katılmış olmak veya ayrıntılı iş planını kabul ettirmek gerekmiyor. SYDV kredisinin alınabilmesi için, vakfa başvuru yapıp dosya açtırmak, açmak istediğiniz işyeri için araştırma yapıp, tüm giderler için teklif mektupları almak ve bu mektuplar ile bir proje haline getirip başvurmak, 2 adet devlet memuru kefil getirmek gerekiyor. 15 bin lira teşvik hibe değil, faizsiz kredi. İlk yıl geri ödemesiz olmak kaydıyla 12 ayın sonunda 36 ay taksitle geri ödeniyor.



KÖYE DÖNENE 30 BİN LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kesimlerde kendi işini kurmak isteyen gençlere 30 bin TL tutarında hibe veriyor. 18 ile 41 yaş aralığında olmak ilk şart olarak aranırken, kişinin kendisinin ve evli ise eşinin başka bir işle meşgul olmaması şart koşuluyor. Bu destek, dükkân veya herhangi bir işyeri açmak istemeyen, köyüne dönüş yapıp tarım veya hayvancılık ile uğraşmak, ekmeğini bu işten çıkarmak isteyen vatandaşlarımız için öneriliyor.

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