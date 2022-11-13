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    Matrah artırımı ile otomobillerde 25-30 bin lira indirim

    İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Ertemel matrah artırımı ile otomobillerde 25-30 bin lira indirim olacağını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 13 tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Fiyatlar 30 bin lira inecek

    Motorlu araç satıcıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Matrah Düzenlemesi' açıklamasını değerlendirdi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor" dedi. Ocak ayında 3 vergi dilimi üzerinden 5'e çıkarıldı. Yüzde 45'lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL'ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80'lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi. Oto galerici Esat Aydın ise, "Ufak motor hacimli araçların matrahı düzenlendiğinde yüzde 10-15 gibi bir indirim olur. Bu piyasayı hareketlendirir. Bizim için sevindirici diyemeyiz. Düşük motor hacimli araçlar olduğu zaman bizim araçların da fiyatı düşmüş olacak" dedi.

    OTODA ÖTV ÇALIŞMASI
    ÖTV'de matrah artırımı olduğu zaman daha yüksek fiyattaki araçları daha düşük vergi oranı ile almak mümkün olacak.



    OKULLARA 6.2 MİLYAR TL
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okullara 6,2 milyar lira gönderildiğini bildirdi. Özer, şunları kaydetti: "Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir." Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, "velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı. Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi. 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi"



    TOGG'DA ÖN SİPARİŞ ŞUBAT 2023'TE
    Türkiye'nin otomobili Togg'un ön siparişi için tarih netleşti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı bilgilendireceğiz" denildi.



        ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
        ABD enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında yaşanan yükseliş haftanın son günü de sürdü. Dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,42 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.042,80 liradan tamamladı. Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin Fed'in agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bu durumun altına yaradığını belirtti. Uzmanlar, faiz artırımlarının azalmasıyla altına talebin de artabileceğini söyledi. Geçen hafta içeride yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,66 kazançla 4.455,53 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,93 artışla 1.050,80 liraya yükseldi.



        TAKSİCİYE MESAİ MÜJDESİ
        Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; yüz binlerce ticari taksi şoförünü yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalışma sisteminde, haftalık 45 saati aşan bir çalışması bulunması durumunda işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanacağına hükmetti. Yıllarca bir ticari takside saat 15.00 ile 03.00 arasında şoförlük yapan genç, sözleşmesi feshedilince İş Mahkemesi'ne müracaat ederek taksi plakası sahibinden davacı oldu. Davayı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu taksicilerin de mesai ücreti alabileceklerine karar verdi.

        15 OCAK'I BEKLEYEN KâRLI ÇIKACAK
        Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek. Ek göstergenin 2200- 3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.

        OTOMOBİLDE ÜRETİM ARTTI
        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 10 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865, otomobil üretimi ise yüzde 0,3 gerileyerek 633 bin 369 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

        MOTORİNDE 1.56 T L İNDİRİM
        Motorine önümüzdeki Salı gününden geçerli olması beklenen önemli bir indirim gelecek. 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

        ZİRAAT KATILIM'DAN 161.5 MİLYAR TL
        Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın üçüncü çeyrekte toplam aktiflerinin yüzde 85 artışla 182.2 milyar TL'ye ulaştığını belirterek toplanan fonların yüzde 94 artışla 151.4 milyar TL, nakdi fonların yüzde 86 yükselişle 123.6 milyar TL seviyesine çıktığını bildirdi. Özdemir, ilk üç çeyrekte ülke ekonomisine sağladıkları finansman toplamının 161.5 milyar TL olduğunu söyledi.

        TÜRKİYE'DEKİ OSB SAYISI 379 OLDU
        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yer seçimi çalışmaları tamamlanan ve kuruluşu gerçekleştirilmek üzere Bakanlığa sunulan Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü onaylandı. Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilen OSB sayısı 345'e çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığının kuruluş onayı verdiği 34 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam OSB sayısı 379'a yükselmiş oldu.

        TEZGAHLARDA ÇİNEKOP BEREKETİ
        Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Palamutun ardından çinekop tezgahlarda bollaştı. Balıkçılar, bu sezon vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Vatandaşların bol palamut yediğini söyleyen balıkçılar, çinekopun da tezgahlarda bol olacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta kilosu 150 TL'den sayılan çinekop, bu hafta 70 TL'den satılıyor. Denizlerde bolluk ve bereketin olduğunu ifade eden balıkçı Yusuf Durmaz, "İnşallah çinekopa doyacağız. Çinekop 50 TL'ye kadar düşer. Hamsi 70 TL, istavrit 70 TL, barbun 100 TL, palamut tane 50-70 TL'den satılıyor" dedi.

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        İki ismi pr’oto’kolde çizdi
        Haberler Ekonomi Matrah artırımı ile otomobillerde 25-30 bin lira indirim
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