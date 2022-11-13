Matrah artırımı ile otomobillerde 25-30 bin lira indirim





TAKSİCİYE MESAİ MÜJDESİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; yüz binlerce ticari taksi şoförünü yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; hasılata bağlı günlük yevmiyeli olarak çalışma sisteminde, haftalık 45 saati aşan bir çalışması bulunması durumunda işçinin fazla çalışma ücretine hak kazanacağına hükmetti. Yıllarca bir ticari takside saat 15.00 ile 03.00 arasında şoförlük yapan genç, sözleşmesi feshedilince İş Mahkemesi'ne müracaat ederek taksi plakası sahibinden davacı oldu. Davayı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu taksicilerin de mesai ücreti alabileceklerine karar verdi.



15 OCAK'I BEKLEYEN KâRLI ÇIKACAK

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek. Ek göstergenin 2200- 3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.



OTOMOBİLDE ÜRETİM ARTTI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 10 ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 1 milyon 76 bin 865, otomobil üretimi ise yüzde 0,3 gerileyerek 633 bin 369 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.



MOTORİNDE 1.56 T L İNDİRİM

Motorine önümüzdeki Salı gününden geçerli olması beklenen önemli bir indirim gelecek. 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.



ZİRAAT KATILIM'DAN 161.5 MİLYAR TL

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın üçüncü çeyrekte toplam aktiflerinin yüzde 85 artışla 182.2 milyar TL'ye ulaştığını belirterek toplanan fonların yüzde 94 artışla 151.4 milyar TL, nakdi fonların yüzde 86 yükselişle 123.6 milyar TL seviyesine çıktığını bildirdi. Özdemir, ilk üç çeyrekte ülke ekonomisine sağladıkları finansman toplamının 161.5 milyar TL olduğunu söyledi.



TÜRKİYE'DEKİ OSB SAYISI 379 OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yer seçimi çalışmaları tamamlanan ve kuruluşu gerçekleştirilmek üzere Bakanlığa sunulan Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü onaylandı. Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilen OSB sayısı 345'e çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığının kuruluş onayı verdiği 34 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam OSB sayısı 379'a yükselmiş oldu.



TEZGAHLARDA ÇİNEKOP BEREKETİ

Tezgahlarda balık bolluğu sürüyor. Palamutun ardından çinekop tezgahlarda bollaştı. Balıkçılar, bu sezon vatandaşların balığa doyacağını söyledi. Vatandaşların bol palamut yediğini söyleyen balıkçılar, çinekopun da tezgahlarda bol olacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta kilosu 150 TL'den sayılan çinekop, bu hafta 70 TL'den satılıyor. Denizlerde bolluk ve bereketin olduğunu ifade eden balıkçı Yusuf Durmaz, "İnşallah çinekopa doyacağız. Çinekop 50 TL'ye kadar düşer. Hamsi 70 TL, istavrit 70 TL, barbun 100 TL, palamut tane 50-70 TL'den satılıyor" dedi.

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