Matrah artırımı ile otomobillerde 25-30 bin lira indirim

Motorlu araç satıcıları, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'Matrah Düzenlemesi' açıklamasını değerlendirdi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "25-30 bin liralık indirim olabilir gibi gözüküyor" dedi. Ocak ayında 3 vergi dilimi üzerinden 5'e çıkarıldı. Yüzde 45'lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL'ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80'lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi. Oto galerici Esat Aydın ise, "Ufak motor hacimli araçların matrahı düzenlendiğinde yüzde 10-15 gibi bir indirim olur. Bu piyasayı hareketlendirir. Bizim için sevindirici diyemeyiz. Düşük motor hacimli araçlar olduğu zaman bizim araçların da fiyatı düşmüş olacak" dedi.
OTODA ÖTV ÇALIŞMASI
ÖTV'de matrah artırımı olduğu zaman daha yüksek fiyattaki araçları daha düşük vergi oranı ile almak mümkün olacak.
OKULLARA 6.2 MİLYAR TL
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okullara 6,2 milyar lira gönderildiğini bildirdi. Özer, şunları kaydetti: "Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir." Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Özer, "velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini" ifade ettiklerini anımsattı. Özer, bu konudaki şikayetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini ve sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının da uygulama aşamasında olduğunu bildirdi. 29 okulun yöneticisine yönelik disiplin cezası teklifi getirildiğini belirten Özer, "Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi"
TOGG'DA ÖN SİPARİŞ ŞUBAT 2023'TE
Türkiye'nin otomobili Togg'un ön siparişi için tarih netleşti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinin Şubat 2023 itibarıyla başlatılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişler dışında sipariş almadığımızı yinelemek isteriz. O tarihe kadar kullanıcılarımızı bilgilendireceğiz" denildi.