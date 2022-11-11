Son dakika: TOGG kilometrede ne kadar yakacak! İstanbul - İzmir arası ne kadar yakar?

ŞUBATTA ÖN SİPARİŞ

İlk merkezini İstanbul'da açan Togg'un bir sonraki deneyim merkezini Ankara'ya açması bekleniyor. Şirketin hedefi ise 2023 yılı sonuna kadar toplam 20 farklı deneyim merkezi açmak. Togg'un Gemlik'te üreteceği ilk modeli C-SUV şubat ayında ön siparişe açılacak ve mart ayı sonunda Türkiye yollarına çıkacak. Araçlar bayiler üzerinden değil internet üzerinden satılacak. Gemlik'te ilk etapta yıllık 100 bin adet kapasiteli tesiste üretim kademeli olarak arttırılacak.

İlk yıl yani 2023 yılında 20 bin adet civarında tamamen elektrikli C-SUV üretilecek. Yani Togg'a 2023'te 20 bin civarında kişi sahip olabilecek.