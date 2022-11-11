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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 08:50
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    • 11.11.2022 08:50
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    🏡 TOKİ VAN CANLI KURA SONUÇLARI! TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye...

    TOKİ Van 2 bin 800 konut kura çekimi başlıyor... Son dakika sosyal konut projesi kapsamında Van'ın Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye ve Merkez ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekilecek. Hak sahipleri bugün belli olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde temellerin atılmasıyla birlikte kuralar da çekilmeye başlandı. Peki TOKİ VAN KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ!

    🏡 TOKİ VAN KURA SONUÇLARI!

    TOKİ canlı Van kura çekimi sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 'TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ' araştırması yapıyor. Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye ve Merkez ilçelerinde TOKİ tarafından inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için kuralar 11 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün çekilecek. Canlı çekilecek kurayı takip etmek isteyenler haberimizden canlı izleme linkine ve sonuç sorgulama ekranına ulaşabilir. İşte detaylar...

    TOKİ VAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Van kura çekimi 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 11:00'da gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekiminin 2 gün boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

    TOKİ VAN 2+1 , 3+1 CANLI KURA NASIL İZLENİR?

    Van TOKİ kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 11.00 itibariyle canlı izlenebilecek.

    TOKİ YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLAYINIZ

    VAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

    Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.

    TOKİ KURA SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

    E-DEVLET TOKİ SONUCU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Ekonomi 🏡 TOKİ VAN CANLI KURA SONUÇLARI! TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye...
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