🏡 TOKİ VAN CANLI KURA SONUÇLARI! TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye...

TOKİ canlı Van kura çekimi sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 'TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ' araştırması yapıyor. Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye ve Merkez ilçelerinde TOKİ tarafından inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için kuralar 11 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün çekilecek. Canlı çekilecek kurayı takip etmek isteyenler haberimizden canlı izleme linkine ve sonuç sorgulama ekranına ulaşabilir. İşte detaylar...
TOKİ VAN KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Van kura çekimi 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 11:00'da gerçekleştirilecek. TOKİ kura çekiminin 2 gün boyunca devam edeceği bilgisi paylaşıldı.
TOKİ VAN 2+1 , 3+1 CANLI KURA NASIL İZLENİR?
Van TOKİ kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 11.00 itibariyle canlı izlenebilecek.
VAN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA
Kura çekimini canlı olarak izleyemeyecek olan kişiler ise çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulama yapabilecekler.
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