🏡 TOKİ VAN CANLI KURA SONUÇLARI! TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ! Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye...

TOKİ canlı Van kura çekimi sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi 'TOKİ Van 2+1, 3+1 kura çekimi NİHAİ ve YEDEK isim LİSTESİ' araştırması yapıyor. Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Özalp, Muradiye ve Merkez ilçelerinde TOKİ tarafından inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için kuralar 11 Kasım 2022 tarihinde Cuma günü yani bugün çekilecek. Canlı çekilecek kurayı takip etmek isteyenler haberimizden canlı izleme linkine ve sonuç sorgulama ekranına ulaşabilir. İşte detaylar...