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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 10:07
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    • 11.11.2022 10:11
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    SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık bazda yine arttı! Eylül 2022 TÜİK sanayi üretim endeksi

    Son dakika haberine göre TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretim endeksi Eylül 2022'de bir önceki aya göre yüzde 1,6 gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 0,4 oranında arttı.

    Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yine arttı

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %16,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 azaldı.

    Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Eylül 2022


    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,7 azaldı.

    Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Eylül 2022
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Sanayi üretim endeksi eylülde yıllık bazda yine arttı! Eylül 2022 TÜİK sanayi üretim endeksi
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