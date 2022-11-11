MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: "Küresel ticarete kapı aralandı"

Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO 2022, dünyanın dört bir yanından yatırımcı, sanayici ve girişimci iş insanını İstanbul'da bir araya getirdi. Ticari diplomasinin kalbinin MÜSİAD EXPO'da attığına işaret eden MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, "25 bin metrekarelik alanda yapılan etkinlikte 600'e yakın firma stant açtı. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz ürün ve hizmet bazlı 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetini doğrudan muhatapları ile bir araya getirdi. Ülkemizin tüm illerinden misafirlerimiz MÜSİAD EXPO'da yeni iş birliklerine kapı araladı" dedi.

MÜSİAD ve 11 farklı ülkeden 17 kuruluş arasında iş birliği mutabakatı imzalandığını anlatan Asmalı, anlaşmalarla ülkeler arası ticaretin bir adım öteye taşınacağını vurguladı.

HİBE DESTEK İKİYE KATLANDI

Kız Kardeşim Projesi Üçüncü Hibe Programı'nda bu yıl hibe verilen girişimci kadın sayısı ve hibe miktarı iki kat artırılırken, 60 girişimci kadına 50 biner lira olmak üzere toplamda 3 milyon liralık destek sağlandı. Coca- Cola Türkiye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek yürütülen Kız Kardeşim Projesi hibe programı kapsamında hibe almaya hak kazanan girişimci kadınlar düzenlenen törenle duyuruldu. Kız Kardeşim Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 101 girişimci kadına, işlerini büyütmeleri amacıyla destek sağlandı.



ARABULUCU ÇÖZÜMÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren arabuluculuk merkezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) aldığı faaliyet belgesi kapsamında internet alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için de görev yapacak. İş dünyası ve vatandaşların uyuşmazlıklarının çözüme ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan 'TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi' internet alan adları için 'uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı' olarak yetkilendirildi. Belirlenen işleyişe göre, bir internet alan adıyla ilgili sorun yaşayan şikayetçi, uyuşmazlığa konu internet alan adıyla ilgili merkeze başvuruda bulunacak. Arabuluculuk merkezine şikayetçi tarafından yapılan başvurunun kabul edilmesiyle uyuşmazlık konusu olan internet alan adı, süreç tamamlanıncaya kadar dondurulacak.