Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi kapsıyor! Yıllarca fark ediyor! Daha erken maaş alacaksınız! Hemen bakın!

Genelde insanların atladığı nokta kullanılmayan izin günleri olmaktadır. İzin almadan çalıştığınız dönemleri emeklilik hesabınıza ekletmek size olabildiğince yarar sağlayacaktır. Yine askerliğinizi ve doğum izinlerinizi de prim günlerinize ekletirseniz çok daha erken emekli olmanız olası duruma gelir. Emekliliğiniz erkene alınabilir. Böylece tam da emeklilerin beklediği gibi mühim gelişmelerin yaşanılacağı düşünülüyor!
Erken Yaşta Emekli Olmak Önemli
Günümüz koşullarında emeklilik yaşı 65'e kadar çıkarılmıştır. Her ne kadar bundan sonra toplam hayat süreleri daha da uzadığı için insanlar bu hususta mutsuz olmasalar da bu mevzuya itiraz eden ve bu kadar yüksek yaşta emekli olmayı haksızlık olarak gören bir hayli çalışan da bulunmaktadır.
Eğer sizde erkenden emekli olmayı düşünüyorsanız askerlik ve hamilelik günleriniz borçlanarak yaşınızı öne çekebilir ve emeklilik yaşınızı düşürebilirsiniz.