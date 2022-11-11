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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 09:03
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    • 11.11.2022 09:03
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    Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi kapsıyor! Yıllarca fark ediyor! Daha erken maaş alacaksınız! Hemen bakın!

    Emeklilik bağlamında çalışan bağlamında olabildiğince mühim bir konu. Emeklilikte yaşa takılanlar haklarını alacakları günü beklerken erken emekli olmanın da yollarını arıyorlar. Emeklilik yaşını erkene alabilmek için çalışılan her günü hesaplatmak olabildiğince mühim bu amaçla hesaplarınız yapılırken atlanılan bir nokta olup olmadığına ilgi etmelisiniz.

    takvim.com.tr
    Yıllarca fark ediyor! Emekli, memur, çalışan, EYT’li herkesi kapsıyor!

    Genelde insanların atladığı nokta kullanılmayan izin günleri olmaktadır. İzin almadan çalıştığınız dönemleri emeklilik hesabınıza ekletmek size olabildiğince yarar sağlayacaktır. Yine askerliğinizi ve doğum izinlerinizi de prim günlerinize ekletirseniz çok daha erken emekli olmanız olası duruma gelir. Emekliliğiniz erkene alınabilir. Böylece tam da emeklilerin beklediği gibi mühim gelişmelerin yaşanılacağı düşünülüyor!

    Erken Yaşta Emekli Olmak Önemli

    Günümüz koşullarında emeklilik yaşı 65'e kadar çıkarılmıştır. Her ne kadar bundan sonra toplam hayat süreleri daha da uzadığı için insanlar bu hususta mutsuz olmasalar da bu mevzuya itiraz eden ve bu kadar yüksek yaşta emekli olmayı haksızlık olarak gören bir hayli çalışan da bulunmaktadır.

    Eğer sizde erkenden emekli olmayı düşünüyorsanız askerlik ve hamilelik günleriniz borçlanarak yaşınızı öne çekebilir ve emeklilik yaşınızı düşürebilirsiniz.

        Emeklilik yaşınız öne gelince emeklilikte yaşa takılanlar bağlamında çıkan yasadan faydalanma şansınız olur. Böylece 60 ya da 65 yaşınızı beklemenize lüzum olmaz ve 56 yaş gibi olabildiğince uygun yaşlarda emekli olabilirsiniz.

        Emekli Aylığınızı Erkenden Alırsınız

        Borçlanmanın yanı sıra emekliliğinize erkenden kavuşmak bağlamında izleyebileceğiniz bir başka teknikte bağlı bulunduğunuz sigorta kurumunu değiştirmektir.

        Bazı hallerde SSK BAĞ-KUR'dan BAĞ-KUR Emekli Sandığından çok daha iyi imkanlar sunabilmektedir. Bu hususları araştırarak şayet size faydası olacaksa çalışma hayatınıza değişik bir kuruma prim ödemesi yaparak devam edebilirsiniz.

            Böylece emeklilik yaşınız düşebileceği gibi emekli maaşınızın bağlanması daha erken dönemlerde olabilir ya da çok daha iyi şartlarda emeklilik hayata ihtimaline erişebilirsiniz.

            Bu konular ile ilgili daha çok bilgi alabilmek dilerseniz internette çoğu eksper kendi sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapmaktadır. Bu hesapları takip etmenizi öneririz.
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            Haberler Ekonomi Emekli, memur, çalışan, EYT'li herkesi kapsıyor! Yıllarca fark ediyor! Daha erken maaş alacaksınız! Hemen bakın!
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