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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 11:43
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    • 11.11.2022 11:43
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    Kasım 2022 emekli promosyonları güncellendi! SGK altı sınırı duyurdu! 2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU

    Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerine alt sınır getirdi. Emekli promosyon yarışına PTT'nin dahil olup olmadığı merak konusu oldu. PTT'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, SGK'nın yayınladığı duyuruda ise anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.

    takvim.com.tr
    2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırının 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu durumun ardından vatandaşlar PTT emekli promosyonunun artıp artmayacağını merak etmey başladı. Peki, PTT maaş promosyonu ne kadar? PTT emekli promosyonu güncellendi mi? İşte merak edilenler...

    PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VERİYOR MU?

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.

    SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU

    Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.

        Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

        500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

        500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

        3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

        Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        2022 KASIM PTT EMEKLİ PROMOSYONU

        3.500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

        3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

        7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

        10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL verilecek.

        GK EMEKLİ PROMOSYON PROTOKOLÜNE DAHİL OLAN BANKALAR

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

        Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Akbank T.A.Ş.

        Denizbank A.Ş.

        Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

        QNB Finansbank A.Ş.

            ING Bank A.Ş.

            Şekerbank T.A.Ş.

            Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

            Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

            Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

            Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

            Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

            Odeabank A.Ş.

            Fibabanka A.Ş.

            EMEKLİ MAAŞIMI BAŞKA BANKAYA TAŞIMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

            Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri "www.turkiye.gov.tr" internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

            GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

            Ziraat Bankası:

            3.500 TL altında emekli aylığı alan kişilere 3.000 TL,

            3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 3.500 TL,

            7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alan kişilere 4.500 TL,

            10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödenecek.

                Halkbank:

                3.500 TL ve altı emekli maaşı alan kişiler, emekli aylıklarını Halkbank'a taşımaları halinde 3.000 TL

                3.500 - 7.499 TL maaş alan kişiler 3.500 TL

                7.500 - 9.999 TL maaş alan kişiler 4.500 TL

                10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL promosyon almış olacak.

                Vakıfbank:

                3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olan kişilere 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

                3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olan kişilere 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

                7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

                10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL ödeme yapılacak.
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                Haberler Ekonomi Kasım 2022 emekli promosyonları güncellendi! SGK altı sınırı duyurdu! 2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU
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