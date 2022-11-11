Kasım 2022 emekli promosyonları güncellendi! SGK altı sınırı duyurdu! 2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

500.-TL'ye kadar olanlara 3.000.-TL,

500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL'den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.