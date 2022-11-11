Kasım 2022 emekli promosyonları güncellendi! SGK altı sınırı duyurdu! 2022 PTT EMEKLİ PROMOSYONU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarı alt sınırının 3 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Bu durumun ardından vatandaşlar PTT emekli promosyonunun artıp artmayacağını merak etmey başladı. Peki, PTT maaş promosyonu ne kadar? PTT emekli promosyonu güncellendi mi? İşte merak edilenler...
PTT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ VERİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bankalar ile imzaladığı protokole göre birçok bankanın emekli promosyon ödemesine alt sınır getirildi. SGK'nın anlaşmalı olduğu bankalar arasında PTT bulunmuyor.
SGK'DAN EMEKLİ PROMOSYONU İLE İLGİLİ BASIN DUYURUSU
Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.