Bakan Murat Kurum, Meclis'te sosyal konut ile ilgili anket sonuçlarını açıkladı





AYDA 40 BIN DAKİKA TASARRUF

İGA İstanbul Havalimanı'nda hizmete alınan, 'Gelişmiş Yer Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi'nin (A-SMGCS) üçüncü aşaması olan 'Yönlendirme' seviyesi ile 'taksi' sürelerinin yüzde 15 civarında azaltılması hedefleniyor. İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, "Sistem, havalimanı işletmecilerine daha güvenli, havayolu taşımacılığı şirketlerine daha verimli bir operasyon sağlarken, yolculara da kısa taksi süreleriyle daha hızlı ulaşım imkanı sunuyor" dedi. Dünya genelindeki havalimanları gerek altyapılarının uygun olmaması gerekse altyapı iyileştirme yatırımlarının yüksek olması nedeniyle genelde Seviye 2 düzeyinde limitli kullanımda kalırken, İstanbul Havalimanı, 'Yönlendirme' aşamasını dünyada bu seviyede uygulayan ilk havalimanı özelliğini taşıyor. Ayda 40 bin dakikalık tasarruf sağlayacak sistemle kaza risklerinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor.



6 KOZMETİKÇİYE REKABET SORUŞTURMASI

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 6 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Açıklamaya göre Kurul; Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret, Farmasi Enternasyonel Ticaret, Kosan Kozmetik Pazarlama ve Tic., NAOS İstanbul Kozmetik San ve Tic., Pierre Fabre Dermo Kozmetik ve Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'nin, yeniden satış fiyatlarını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.



14.1 MİLYONA İKİNCİ EMEKLİLİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, özel emeklilikte Eylül ayı verilerine göre Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 7.6 milyon katılımcı, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise 6.5 milyon çalışanın sistem dahilinde tasarruf yaptığını söyledi. Eroğlu, "Gönüllü BES ve OKS'de biriken fon tutarı devlet katkısı dahil 347 milyar liradır. BES sayesinde şu ana kadar 191 bin 74 vatandaşımız sistemden emekli olmuştur" diye konuştu.



İHRACATÇILARA KARGO DESTEĞİ

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında ihracatçılara indirimli kargo imkanı sunan protokol imzalandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "TİM ile birlikte belirlediğimiz toplam 40 destinasyonda, 1 ton ve üstü kargo taleplerinde yüzde 30'a varan ve değişen oranlarda indirim yapıyoruz" dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de "31 ülkede 40 şehre ihracatçılarımız, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecek" ifadesini kullandı.

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