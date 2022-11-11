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    • Ekonomi
    • 11.11.2022 20:19
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    • 11.11.2022 20:46
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    Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Düzenleme kimler kapsayacak? Yıl-prim şartı nasıl olacak?

    Son dakika haberi... Yeni yılda yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' düzenlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. EYT’de yaptığımız düzenleme şartları herkesi kapsayacak. EYT’de 1999 öncesi 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz. EYT’den, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil." dedi.

    Bakan Bilgin’den EYT açıklaması

    Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik düzenleme hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

    EYT DÜZENLEMELERİ KİMLERİ KAPSAYACAK?
    Bakan Bilgin, "Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" diyerek, EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim günü şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

    ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?
    Öte yandan; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün asgari ücret zammı ve sözleşmeli personel düzenlemesi ile ilgili de şunları söylemişti:

    Talebin üzerinde bir büyümeyi gerçekleştirdiğimiz zaman enflasyona karşı ekonomik büyümeyi bir silah olarak kullanabiliriz. Asgari ücretin, 5500 lira olmasının nedeni enflasyona karşı duyarlı olduğumuzu göstermek içindi.

        Asgari ücreti belirlemede enflasyon etkisini geriletecek bir uygulama gerçekleştireceğiz. Aralık ayının ilk haftasında komisyonu toplayacağız. Tüm emekçiler enflasyon karşısında korunacak.

        SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
        Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz.

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        Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Düzenleme kimler kapsayacak? Yıl-prim şartı nasıl olacak?
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