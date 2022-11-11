4 milyon haneye destek! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tek tek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz" dedi. Kur korumalı mevduat için 91.6 milyar liralık destek ödemesi yapıldığını kaydeden Bakan Nebati, "Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır" diye konuştu. Bakan Nebati şu mesajları verdi:



VATANDAŞA DESTEK: Enflasyonla mücadele kapsamında bu yıl 276.8 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik. Hanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon, 2.1 milyon haneye 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır.



2023'TE YÜZDE BÜYÜME: Yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedefleniyor.



HEDEF 305 MİLYARLIK İHRACAT: İhracatımız 2022 yılının her ayında rekor kırdı ve Ekim ayında yıllıklandırılmış 253 milyar doları aşarak en yüksek seviyesine ulaştı. Orta Vadeli Program dönemi sonunda ihracat 305 milyar dolara ulaşacak.



ÖTV İNDİRİMİ YOK: Otomobilde ÖTV indirimi olmayacak. Matrah artırımı konusunda çalışıyoruz.

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