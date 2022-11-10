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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:04
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    • 10.11.2022 10:12
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    SON DAKİKA! Eylül 2022 dönemi işsizlik oranı açıklandı! TÜİK 2022 Eylül işgücü istatistikleri

    Son dakika haberine göre Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. Bu sayıyla birlikte işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

    Eylül ayı işsizlik oranı açıklandı

    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 120 bin kişi artarak 3 milyon 482 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,8 iken kadınlarda %12,8 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %47,6 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 30 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %47,6 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,6 olarak gerçekleşti.



    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    İşgücü 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 67 bin kişi artarak 34 milyon 349 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 kadınlarda ise %35,0 oldu.

    Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %19,6 oldu
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artış ile %19,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %25,4 olarak tahmin edildi.

    Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2022


    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,0 SAAT OLDU
    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 44,0 saat olarak gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2020-Eylül 2022


        MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %20,3 OLDU
        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,0 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2020-Eylül 2022

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Eylül 2022 dönemi işsizlik oranı açıklandı! TÜİK 2022 Eylül işgücü istatistikleri
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