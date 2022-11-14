2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay... TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek İSİM İSİM LİSTE!

AĞRI TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.