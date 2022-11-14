2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay... TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek İSİM İSİM LİSTE!

TOKİ kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. Şırnak,Adahan, Batman, Siirt, Kars, Iğdır ilerinden sonra şimdi de Ağrı ve Mardin illeri için kuralar çekilecek. TOKİ Ağrı'da 1480 konut inşa edecek. Ağrı'nın Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay ilçelerinde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için bekleyişe geçti. Peki TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek listesi açıklandı mı? İşte 2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi isim isim liste haberimizde!
TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NİHAİ-YEDEK İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
TOKİ tarafından Ağrı'da inşa edilecek 1480 konut için 10 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan TOKİ kura çekimi ileri ertelenmişti. Belirlenen yeni tarihe göre kura çekimi bugün yapılacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE
AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ
TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.