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    • Ekonomi
    • 14.11.2022 09:46
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    • 14.11.2022 09:48
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    2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay... TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek İSİM İSİM LİSTE!

    TOKİ Ağrı kura sonuçları ve isim listesi gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ tarafından gerçekleştiriliyor. 81 ilde inşa edilecek konutlar kura ile hak sahiplerine teslim edilecek. Ağrı'da Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay ve Merkez ilçelerindeki konutlar için bugün kura çekilecek. Peki TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek İSİM İSİM LİSTE açıklandı mı? İşte 2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi listesi...

    TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NİHAİ-YEDEK İSİM İSİM LİSTE!

    TOKİ kura çekimleri 7 Kasım'da başladı. Şırnak,Adahan, Batman, Siirt, Kars, Iğdır ilerinden sonra şimdi de Ağrı ve Mardin illeri için kuralar çekilecek. TOKİ Ağrı'da 1480 konut inşa edecek. Ağrı'nın Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay ilçelerinde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için bekleyişe geçti. Peki TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek listesi açıklandı mı? İşte 2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi isim isim liste haberimizde!

    TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI NİHAİ-YEDEK İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    TOKİ tarafından Ağrı'da inşa edilecek 1480 konut için 10 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan TOKİ kura çekimi ileri ertelenmişti. Belirlenen yeni tarihe göre kura çekimi bugün yapılacak.

    TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

    AĞRI TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

    TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

        AĞRI'DA HANGİ İLÇELERDE TOKİ KONUTU YAPILACAK?

        Ağrı'da 7 farklı ilçede TOKİ konutları inşa edilecek. İşte Ağrı TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve konut sayıları:

        AĞRI DİYADİN AĞRI DİYADİN -80 KONUT
        AĞRI DOĞUBEYAZIT AĞRI DOĞUBAYAZIT -100 KONUT
        AĞRI ELEŞKİRT AĞRI ELEŞKİRT -80 KONUT
        AĞRI MERKEZ AĞRI MERKEZ -878 KONUT
        AĞRI PATNOS AĞRI PATNOS- 130 KONUT
        AĞRI TAŞLIÇAY AĞRI TAŞLIÇAY- 80 KONUT
        AĞRI TUTAK AĞRI TUTAK- 132 KONUT

        AĞRI TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEMELERİ NE KADAR?

        608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

        3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.
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        Haberler Ekonomi 2+1, 3+1 TOKİ Ağrı kura çekimi Patnos, Doğubeyazıt, Tutak, Eleşkirt, Diyadin, Taşlıçay... TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI nihai-yedek İSİM İSİM LİSTE!
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