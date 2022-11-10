Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.11.2022 10:33
    ABONE OL

    AK Parti çalışmaya başladı! Sıfır otomobiller için ÖTV indirimi geliyor

    Yeni yıl öncesi AK Parti sıfır araçlar için doalylı ÖTV indirimini içeren yeni bir torba teklifin hazırlıklarına başladı. Yapılan çalışmaya göre ÖTV matrah limiti yeniden düzenlenecek. Böylece sıfır otomobillerde dolaylı olarak ÖTV indirimi olmuş olacak.

    AK Parti düğmeye bastı! Sıfır otomobillere ÖTV indirimi

    Uzun zamandır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de içinde yer alacağı torba düzenlemenin, 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sonrası, yılbaşından önceki hafta Meclis'ten geçirilerek yasalaşması bekleniyor.

    AK Parti'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu öğrenim kredisi alanların borçlarını mezuniyetten 2 yıl sonra ödemeye başlaması, devletin bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklardan vazgeçmesi gibi düzenlemeleri içeren "ekonomi" torbası geçtiğimiz hafta Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşmıştı.

    Edinilen bilgiye göre, iktidar partisi şimdi de bazı ürünlerde ÖTV indirimi yapılması ya da ÖTV'nin sıfırlanmasını içeren yeni bir torba teklifin hazırlıklarına başladı. Teklifte sıfır otomobiller için de dolaylı bir ÖTV indiriminin planlandığı öğrenildi.

        Çalışmaya göre, sıfır otomobiller için uygulanan matrah limiti yeniden düzenlenerek düşük oranlarda vergilendirilecek.

        EYT DE TORBADA
        Uzun zamandır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin de içinde yer alacağı torbanın, 2023 bütçesinin Genel Kurul görüşmeleri sonrası, yılbaşından önceki hafta Meclis'ten geçirilerek yasalaşması bekleniyor.

        Öte yandan yılbaşından itibaren yüzde 122,9 olarak uygulanacak yeniden değerleme oranında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yetkisini" kullanarak yüzde 50 indirime gidilebileceği değerlendiriliyor. Vergi Usul Yasası'na göre cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haydi Türkiye fidan dikmeye
        Haberler Ekonomi AK Parti çalışmaya başladı! Sıfır otomobiller için ÖTV indirimi geliyor
            SON DAKİKA