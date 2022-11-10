AK Parti çalışmaya başladı! Sıfır otomobiller için ÖTV indirimi geliyor

Edinilen bilgiye göre, iktidar partisi şimdi de bazı ürünlerde ÖTV indirimi yapılması ya da ÖTV'nin sıfırlanmasını içeren yeni bir torba teklifin hazırlıklarına başladı. Teklifte sıfır otomobiller için de dolaylı bir ÖTV indiriminin planlandığı öğrenildi.