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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:44
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    • 10.11.2022 10:44
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    Rekabet Kurulundan 4 firmaya soruşturma

    Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren 4 firma hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma başlattı.

    Rekabet Kurulundan 4 firmaya soruşturma

    Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 4 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurulu, 20 Ekim'de gerçekleştirilen toplantıda, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründen 4 firma hakkındaki ürünlerinin satış fiyatlarını yeniden tespit ettikleri ve internet satışlarını kısıtladıkları iddialarını ele aldı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bulguları yeterli bularak, firmalar hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine ilişkin soruşturma başlattı.

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