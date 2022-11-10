İŞKUR'da 100 bin açık iş ilanı bulunuyor | Ekonomi haberleri

İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Yılbaşından bu yana 1 milyon 120 bin kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, Ekim'de 79 bin 75 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde kurum aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı da 1 milyon 101 bin 857'ye ulaştı. Bu yılın 10 aylık bölümünde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında olurken, mesleklerde en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/ uzmanı', 'turizm otelcilik elemanı' ve 'konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti. İŞKUR'da halen 100 bin açık iş bulunuyor. En fazla 20 bin 948 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 333 kişiyle temizlik görevlisi, 3 bin 295 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 2 bin 108 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. Açık işler listesinde üst sıralarda yer alan meslekler arasında makineci (dikiş), gazaltı kaynakçısı, ambar/ depo görevlisi, ön muhasebeci, konfeksiyon işçisi ve güvenlik görevlisi de yer alıyor. (Çığıl Ön YENER)
TÜRKIYE YÜZYILI'NA HAZIRIZ
Türk Telekom, yılın 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla konsolide bazda yüzde 34.2 artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti. 52.8 milyona yükselen abonesiyle ilk 9 ayda toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza atan Türk Telekom'un FAVÖK'ü ise 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu. Şirket, bu sonuçlarla 2022 öngörüsünü bir kez daha yukarı yönlü revize etti. İŞTE YENİ HEDEFLER
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2023'te yeni bir yüzyılı aralayacak Türkiye'nin, yerli-milli yazılım ve donanımlar ile 5G ve ötesi teknolojileri üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Teknolojiye yatırımlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Oldukça başarılı bir çeyrek geçirdik, üçüncü çeyrek itibarıyla yıl sonu konsolide gelirlerimizdeki yıllık artışı yüzde 37'ye, FAVÖK'ü 19 milyar liraya, yatırım harcamalarımızı da 14 milyar liraya yukarı yönlü revize ettik" dedi. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 7 milyar 83 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Önal, "Türk Telekom abone sayısı, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52.8 milyona ulaştı. Son 12 ayda net abone kazanımı 1.4 milyon oldu. Türk Telekom'un mobil abone portföyü, son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül'de 25.3 milyona yükseldi" diye konuştu.
389 BİN KM FİBER AĞ
Yeni teknolojilerin temeli olan fiber konusunda Türkiye'nin lokomotifi olduklarını belirten Önal, "Fiber ağımızı sürekli büyüterek gücümüzü artırıyoruz. Abonelerimizin yüzde 57'si artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde. Bu oran, bir çeyrek önce yüzde 53 ve bir yıl önce yüzde 40'tı. 389 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, bir önceki çeyrek 30.8 milyon hanehalkına kıyasla 31.1 milyon haneyi kapsıyor" dedi.
OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ HAZIRLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, sıfır otomobilde ÖTV'nin indirilmesi ile yeniden değerleme oranlarının düşürülmesini gündemine aldı. AK Parti, vatandaşın yaşamlarının kolaylaştırılmasına dönük adımlar atmaya devam edecek. Bu kapsamda, bazı ürünlerde ÖTV'nin indirilmesi ya da sıfırlanması ile ilgili AK Parti grubu bir hazırlık yapmaya başladı. Sıfır araçlarda ÖTV oranının indirilmesi de gündemde bulunuyor. Üzerinde çalışılan ikinci konu ise yeniden değerleme oranı. Başkan Erdoğan'ın yetkisini kullanarak yüzde 50'ye varan bir indirime gidebileceği belirtiliyor.
ANLAŞMALI AYRILANIN MAAŞI İPTAL
Antalya'da denetmenler, 122 kişinin muvazaalı (danışıklı) boşandığını belirledi. SGK İl Müdürü Beyazıt Ablay, bu kişileri genellikle yakınlarının şikayet ettiğini belirterek, "9 ayda 500 ihbar aldık" dedi.
10 AYDA 60.5 MİLYON KİŞİYİ UÇURDU
THY'nin ilk 10 ayda taşıdığı yolcu sayısı 60.5 milyona ulaştı. Ekim'de arz edilen koltuk kapasitesini, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 artıran THY, yüzde 85.2 doluluk oranı ile 6.6 milyon yolcu taşıdı.
FACEBOOK 11 BİN KİŞİYİ ÇIKARTACAK
Facebook'un çatı kuruluşu Meta, 11 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ayrıca, yeni işe alımları 2023'ün birinci çeyreğine kadar durduracaklarını da açıkladı.
İHALE EDİLEN KONUT SAYISI 15 BİNİ AŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyası kapsamında 250 bin evin inşasının 2 yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşa teslim edileceğini belirterek, "İhale edilen konut sayısı 9 Kasım itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız" dedi. Şu an 81 ilin tamamında 750 şantiyede 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ettiklerini aktaran Kurum, "Bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu. (Barış ŞİMŞEK)
UCUZ GIDA BAKKALA GELIYOR
Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerinin KOOP Market adı altında bakkallarda da satılma işleminin protokol imzası gerçekleşti. Un, şeker, yağ gibi temel gıda ürünleri başta olmak üzere 132 ürün artık Tarım Kredi Marketleri'ndeki aynı fiyattan bakkallarda da satılacak. Bakkallar başvurularını Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapabilecek.
EKMEĞE ZAM YOK
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamaların yetkisiz kişiler tarafından yapılamayacağını belirterek, "Aralık'ta ekmek 7.5 lira olacak açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Ocak ayında da mevcut fiyatın devam edeceğini düşünüyorum" dedi. Ekmek fiyatları konusunda yetkili kurumların TOBB, TESK ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu olduğunu vurgulayan Balcı, "Yakın gelecekte ekmeğin 7.5 lira olması gündemimizde yok" diye konuştu.