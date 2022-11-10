İŞKUR'da 100 bin açık iş ilanı bulunuyor | Ekonomi haberleri





TÜRKIYE YÜZYILI'NA HAZIRIZ

Türk Telekom, yılın 9 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla konsolide bazda yüzde 34.2 artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti. 52.8 milyona yükselen abonesiyle ilk 9 ayda toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza atan Türk Telekom'un FAVÖK'ü ise 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu. Şirket, bu sonuçlarla 2022 öngörüsünü bir kez daha yukarı yönlü revize etti. İŞTE YENİ HEDEFLER

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "2023'te yeni bir yüzyılı aralayacak Türkiye'nin, yerli-milli yazılım ve donanımlar ile 5G ve ötesi teknolojileri üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz. Teknolojiye yatırımlarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Oldukça başarılı bir çeyrek geçirdik, üçüncü çeyrek itibarıyla yıl sonu konsolide gelirlerimizdeki yıllık artışı yüzde 37'ye, FAVÖK'ü 19 milyar liraya, yatırım harcamalarımızı da 14 milyar liraya yukarı yönlü revize ettik" dedi. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla 7 milyar 83 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Önal, "Türk Telekom abone sayısı, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52.8 milyona ulaştı. Son 12 ayda net abone kazanımı 1.4 milyon oldu. Türk Telekom'un mobil abone portföyü, son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül'de 25.3 milyona yükseldi" diye konuştu.



389 BİN KM FİBER AĞ

Yeni teknolojilerin temeli olan fiber konusunda Türkiye'nin lokomotifi olduklarını belirten Önal, "Fiber ağımızı sürekli büyüterek gücümüzü artırıyoruz. Abonelerimizin yüzde 57'si artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde. Bu oran, bir çeyrek önce yüzde 53 ve bir yıl önce yüzde 40'tı. 389 bin kilometreye yükselen fiber ağımız, bir önceki çeyrek 30.8 milyon hanehalkına kıyasla 31.1 milyon haneyi kapsıyor" dedi.