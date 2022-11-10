Kripto paralarda deprem! Binance FTX'ten vazgeçti kaos çıktı! Bitcoin, Ethereum, FTT, Solana hepsi çakıldı

Uzun süredir ayı piyasasından kurtulamayan kripto paralara bir darbe de borsalardan geldi. İşlem hacmi bakımından dünyanın en güçlü üçüncü kripto para borsası FTX'in likidite sorunu yaşaması nedeniyle Binance'tan yardım istedi. Binance CEO'su Zhao ise, FTX'i almayı planladıklarını açıkladı. Ancak sonrasında planlar değişti ve Binance satın almadan vazgeçti.
BINANCE ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ
Binance, likidite krizi içine giren rakibi FTX'i kurtarmak için yaptığı bağlayıcı olmayan anlaşmadan geri çekildi.
Binance yaptığı açıklamada, şirketin finansal durumunun gözden geçirilmesinin ardından FTX ile yapılmış olunan bağlayıcı olmayan anlaşmanın ilerletilmemesine karar verildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Başlangıçta, umudumuz FTX'in müşterilerinin likidite sağlamaları için desteklenmesiydi, ancak işler bizi kontrolümüzün veya yardım kabiliyetimiz ötesinde" denildi.
FTX 3 günde 6 milyar Dolar sermaye çıkışı yaşanmasının ardından likidite krizi içine girmişti.