Kripto paralarda deprem! Binance FTX'ten vazgeçti kaos çıktı! Bitcoin, Ethereum, FTT, Solana hepsi çakıldı

DOGECOIN DE DÜŞÜŞTE

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yorumlarıyla yükseliş gösteren Dogecoin son düşüş dalgasında kayba yöneldi. Dogecoin yüzde 5 oranında düşüşle 0,08140 dolar seviyesinden satılıyor.

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT!

Ülkemizde kripto para konusunda herhangi bir regülasyon bulunmuyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de durum farklı değil. Yurt dışı menşeli ya da yerli kripto para borsalarına yatırım yaparken çok dikkatli olunması gerekiyor. Kripto para işlemleri yapıldıktan sonra kripto paraların borsalarda değil, soğuk cüzdanlarda bekletilmesi gerekiyor. Böylece kripto para borsası batsa da cüzdanınızdaki kripto varlıklar bu olaydan etkilenmemiş oluyor.

Ayrıca kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için paranız bir anda katlanabilirken bir anda da sıfırlanabiliyor. Bu riski azaltmak için sürekli stoploss noktasını belirlemeniz ve her gün stop noktalarına yönelik satış emirlerini girmeniz gerekiyor.