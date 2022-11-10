Borcun üstü çiziliyor! Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KYK'da yeni dönem: Mezun olanlar, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek. Kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi sürenlerin, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.



Kara liste temizleniyor: Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.



Abonelik borcu olanlar: İcra takibi başlatıldığı tarihte takip tutarı 2 bin lirayı aşmayan alacaklar; alacaklıların feragat ettiklerini belirtir dilekçeyle vazgeçerek icra takiplerini sonlandırmaları koşuluyla küçük alacak kapsamına alınacak.



Kredisini ödeyemeyenler: Varlık yönetim şirketlerince, bankalardan 15 Ağustos itibarıyla devir ve temlik alınan ve 9 Kasım itibarıyla anapara takip bakiyesi 2 bin 500 lira ve altında bulunan bireysel nitelikli her türlü kredi sözleşmesinden kaynaklı alacakların anapara takip bakiyesinin yarısı; kalan anapara, faiz, masraf, vekalet ücretleri ve benzeri alacaklarının takibinden feragat edilmesi şartıyla, Hazine'den ödenecek.



ÇALIŞANLARA DESTEK

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilave olarak yapılan aylık bin lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek.



Günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı, gelir vergisinden istisna tutulacak.



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