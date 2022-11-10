Asgari ücrete hesap formülü! Zam oranı nasıl belirlenecek? Hangi kriterlere bakılacak?





ARTIŞ HESAPLARI

Yeni asgari ücrete ilişkin tahminler 7 bin 500 liranın üzerinde olacağını gösteriyor. Örneğin; halen net 5 bin 500 lira olan net asgari ücret yüzde 40 artış yapılması halinde 7 bin 700, yüzde 50 artış olursa 8 bin 250, yüzde 60 zam uygulanırsa 8 bin 800, yüzde 65 artış yapılırsa 9 bin 75, yüzde 70 zam olursa 9 bin 350 lirayı bulabilecek.