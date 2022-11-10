9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödemesiz maddi yardım için ödeme tarihlerini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılabileceğini belirtmişti. Başvuranlar ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki 9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?
9 KASIM 2022 AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Ailes Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdeledi.
Öte yandan Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME MİKTARI!
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.