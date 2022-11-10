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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 11:41
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    • 10.11.2022 11:42
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    9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

    Aile destek yardımı ödeme tarihi merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin Kasım ayında hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. İlk ödemeler Temmuz ayında yatırılmıştı. Gözler Kasım ayı Aile destek ödemelerinde! Peki 9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022 ve sorgulama ekranı-LİSTESİ!

    Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geri ödemesiz maddi yardım için ödeme tarihlerini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılabileceğini belirtmişti. Başvuranlar ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki 9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

    9 KASIM 2022 AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Ailes Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdeledi.

    Öte yandan Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

    AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME MİKTARI!

    450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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        Haberler Ekonomi 9 Kasım Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022!
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